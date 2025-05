Relegations-Drama: Eigentor stößt Kreisliga-Tor für Neusorg weit auf

Den Aufstieg in die Kreisklasse hat unterdessen der TSV Königstein II perfekt gemacht. Und zwar durch einen hart erkämpften 1:0-Sieg in Hahnbach gegen den SV Etzenricht II. Die Reserve des Bezirksliga-Meisters bleibt aber ihrerseits noch im Rennen um die Kreisklasse.

Zweimal Relegation am Donnerstag, zweimal im Fußballkreis Amberg/Weiden. Beim Match in Weiherhammer hätten die Autoren das Drehbuch nicht besser schreiben können. Die Kreisliga-Anwärter SG Utzenhofen/Kastl und der SV Neusorg lieferten sich einen Krimi über mehrere Akte. Nach einer torlosen Regelspielzeit fielen in der Verlängerung zwei Tore kurz hintereinander, ehe quasi mit dem Schlusspfiff ein Eigentor die Entscheidung zugunsten Neusorgs herbeiführte. Für den SVN könnte dieser Sieg schon den Aufstieg in die Kreisliga bedeuten, je nachdem wie der letzte Spieltag in der Bezirksliga Nord endet. Auf der anderen Seite muss Utzenhofen/Kastl den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten.

Kreis Amberg/Weiden: Relegation zur Kreisliga







Was für ein Finale in Weiherhammer! Als alles schon auf ein Elfmeterschießen spekulierte, stolperte SG-Akteur Maximilian Geitner einen Querpass am ersten Pfosten ins eigene Tor. Riesenjubel bei Neusorg, bittere Pille für Utzenhofen/Kastl! In den vorangegangen 120 Minuten hatten sich die Mannschaften vor gut 400 Zuschauern ein intensives, kampfbetontes, aber spielerisch nicht unbedingt hochwertiges Spiel geliefert. In der ersten, schon sehr umkämpften Halbzeit erspielte sich Neusorg ein Chancenplus, verpasste es aber in Führung zu gehen. Auch im zweiten Durchgang wollten keine Tore fallen. Spielerisch blieb das Ganze eher schwere Kost. Dafür hatte es die Overtime in sich. Erst fälschte Fabian Hiereth einen Distanzschuss zur 1:0-Führung für Utzenhofen/Kastl ab (110.) und nur fünf Minuten später vollstreckte Christopher König einen langen Ball humorlos zum 1:1. Und dann schlugen die Schwarz-Weißen nochmals zu, hatten das glücklichere Ende für sich.





Kreis Amberg/Weiden: Relegation zur Kreisklasse







Königstein II hat's gepackt und nutzt den ersten Matchball für den Aufstieg in die Kreisklasse. In Hahnbach sahen die 430 Besucher einen typischen Abnutzungskampf zwischen den beiden A-Klassen-Vizemeistern. Wobei der TSV früh im Spiel das erste Ausrufezeichen setzen konnte. Tobias Scherm traf bereits in der sechsten Minute zur Führung. Danach scheuten beide Teams das ganz große Risiko. Und weil Etzenricht II auch in der offensiver ausgerichteten Schlussphase inklusive langen Nachspielzeit keine passende Antwort fand, blieb es beim knappen 1:0 für die Elf von Bernd Schmidt. Während die Königsteiner bereits den Sprung in die Kreisklasse feiern dürften, bleibt Etzenricht im Rennen. Nächster Gegner des SV ist die SpVgg Vohenstrauß II, Tabellenzwölfter der Kreisklasse Ost.





Ausführliche Spielberichte der zwei Partien folgen am Freitagvormittag.