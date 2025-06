Relegations-Drama am Elfmeterpunkt: Überacker verpasst Aufstieg

Die beiden Relegations-Rückspiele wurden zum echten Drama: Landsberied bleibt in der Kreisklasse. Überacker verpasst im Elfmeterschießen den Aufstieg.

Landkreis - Die beiden A-Klassisten SV Althegnenberg und RW Überacker müssen einen neuen Anlauf Richtung Kreisklasse nehmen. Währenddessen können der FC Landsberied und der TSV Geltendorf über den gerade noch so geschafften Klassenerhalt jubeln. Über 1200 Zuschauer strömten zu den beiden Rückspielen und sahen ein echtes Drama.

SV Althegnenberg – FC Landsberied 1:1 – Einen Sieger gab es im zweiten Relegationsspiel in Althegnenberg nicht. Nach 90 Minuten trennten sich der SVA und Landsberied mit 1:1. Nachdem der FCL das Hinspiel am Mittwoch mit 3:2 gewonnen hatte, bleibt somit alles beim Alten: Landsberied spielt auch in der neuen Saison in der Kreisklasse und Althegnenberg in der A-Klasse.

546 Zuschauer erlebten ein von der Spannung getragenes Spiel, zunächst ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Diesmal ließ sich die Elf von FCL-Trainer Wolfgang Bals nicht so überrumpeln wie im Hinspiel, sondern war hellwach. Aber nach vorne ging für die Bals-Elf nicht so wirklich was. Da musste SVA-Keeper Patrick Sarembe nur einen Distanzschuss von Lukas Stumbaum über die Querlatte lenken.

Als in der 34. Minute der FCL den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum brachte, nutzte Paul Fischer die Unordnung und erzielte das 1:0. Jetzt stand es pari, und würde es dabei bleiben, gäbe es eine Verlängerung. Doch dann erhielt SVA-Kicker Benedikt Ludwig nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. Knapp eine Stunde lang musste der SVA die Partie in Unterzahl zu Ende bestreiten.

In den zweiten 45 Minuten wurde die Begegnung lebhafter. Landsberied drängte auf den Ausgleich, der schließlich in der 71. Minute nach starker Vorarbeit von Michael Alfertshofer durch Alexander Felbinger gelang. Trotz Unterzahl erspielte sich der von Präsident Sascha Niedermair betreute SVA gute Chancen sowohl vor dem Ausgleich, als auch noch danach. Doch FCL-Schlussmann Kevin Schneider hielt seinen Kasten sauber. Aber auch Felbinger hatte nach dem Ausgleichstor noch gute Chancen für einen weiteren Treffer.

Am Rande der Begegnung wurde bekannt, dass der SVA und Trainer Heiko Nausch bereits nach der Niederlage am Mittwoch in Landsberied getrennte Wege gehen.

RW Überacker – TSV Geltendorf 4:5 n.E. – Am Ende wurde es dramatisch: Ausgerechnet Spielertrainer Sebastian Heiß, der in der regulären Spielzeit noch den Rückstand aus dem Hinspiel ausgeglichen hatte, vergab vom Punkt. Dazu scheiterte noch Christian Haag. Damit bot die Relegation nur für den TSV Geltendorf ein Happy End, während der leidenschaftliche Kampf der Rot-Weißen ohne Lohn blieb. Auch, weil Gästekeeper Maxi Leichinger einen ausgesprochen guten Tag erwischt hatte.

Beide Teams hatten mehr als Viertelstunde gebraucht, bis sie das Gefühl für ein Relegations-Rückspiel entwickelt hatten. Übermäßig viele flüssige Kombinationen bekamen die 664 Zuschauer zwar auch danach nicht zu sehen. Immerhin kamen die Spieler häufiger vors gegnerische Tor – oft nach Einzelaktionen. Höhepunkt war ein Pfostentreffer von Christoph Hainzinger.