Relegations-Auslosung in Niederbayern: Das sind die Partien!

Spannung pur! Die heißeste Saisonphase in Fußball-Niederbayern startet! Und bei FuPa bekommt ihr die Auslosung der Relegationspartien live und hautnah mit.
+++ 21:03 Uhr: Viele Spielort stehen schon fest, ihr findet sie bereits unten im Grid! Die restlichen Orte geben wir euch dann im großen Relegations-Artikel bekannt! Ihr findet ihn/sie dann ganz oben auf der Haupt- und der Kreisseite!
+++ 21:01 Uhr: Das war die große Relegations-Auslosung in Niederbayern! Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir auf jeden Fall! Ein paar geniale Duelle, allen voran "Huading" vs. "Soizweg". Aber auch Oberdietfurt vs. Dietfurt ist natürlich genial. Und das Derby zwischen Innernzell und Lalling. Und auch im Westen Weihmichl vs. Pfeffenhausen. Genial! 🤩
Die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen sind direkt für die Kreisklassen-Saison 2026/27 qualifiziert. Die Verlierer spielen zwei oder maximal drei weitere freie Plätze aus.
+++ 20:35 Uhr: jetzt die Kreisklassen-Auslosung im Osten!
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 1: SpVgg Straubing - DJK SV Leiblfing
Spiel 2: TSV Bodenmais - SG Kirchroth/Saulburg
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 3: SV Aicha v.W. - FC Moos (NOOOO! Wäre so geil gewesen, gegen Ronschdorf 😪)
Spiel 4: SV Wallerfing - SV Rathsmannsdorf
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 5: SV March - SV Riedlhütte
Spiel 6: DJK SSV Innernzell - SV Lalling GEEEEIL Lokalderby 😍 (in Schöfweg)
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 7: TSV Wegscheid - SV Haus im Wald
Spiel 8: FC Büchlberg - SSV Hinterschmiding
Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 1. Runde:
(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)
Spiel 9: SV Beutelsbach - SG Neuhaus/Sulzbach
Spiel 10: FC Fürstenzell - ASV Ortenburg
Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Nur für die Sieger besteht die Chance auf ein Kreisklassen-Ticket.
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Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?
(8 Mannschaften spielen um 4 oder 5 Plätze)
Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)
Spiel 1: SV Münchnerau-Landshut - SG Rottenburg/Oberhatzkofen ( 17 Uhr in Volkenschwand)
Spiel 2: VfR Laberweinting - SV Ettenkofen (14 Uhr in Mallersdorf)
Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)
Spiel 4: DJK TSV Ast - TSV Gangkofen (17 Uhr in Vilsbiburg)
Spiel 5: SV Eintracht Oberdietfurt - DJK-TSV Dietfurt 😍 (14 Uhr in Mitterskirchen)
Die vier Erstrunden-Sieger sind direkt für die Kreisliga-Saison 2026/27 qualifiziert. Für die vier Erstrunden-Verlierer besteht nur dann eine Chance auf einen weiteren freien Platz, wenn sich ein Niederbayern-Vertreter in der Landesliga-Relegation durchsetzt.
+++ 20:17 Uhr: Weiter geht's mit der Kreisliga im Osten!
Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?
(8 Mannschaften spielen um (festgelegt) 4 Plätze)
Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)
Spiel 1: SV Habischried - SV Irlbach (in Bernried)
Spiel 2: SpVgg Stephansposching - TSV Aholming (in Neuhausen)
Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 1. Runde:
(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)
Spiel 3: SV Hohenau - FC Aunkirchen (in Neukirchen v.W.)
Spiel 4: FC Sturm Hauzenberg II - TSV Schönberg (in Tittling)
Nur die vier Sieger der ersten Relegationsrunde lösen das Kreisliga-Ticket. Für die Verlierer gibt es keine weitere Chance.
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+++ 20:15 Uhr: Das war die Bezirksliga-Relegation! Natürlich überragend, dass Huading vs. Soizweg Realität geworden ist! 🤩
Wie läuft die Relegation zu den Bezirksligen (7. Spielklassenebene) ab?
(8 Mannschaften spielen um 5 oder 6 Plätze)
Relegation - 1. Runde: (Freitag, 22. Mai - 18 Uhr)
Spiel 1: SV Hutthurm - FC Salzweg (beim 1. FC Passau) GEIL 🤩
Spiel 2: TSV Oberschneiding - SpVgg Niederalteich (bei der SpVgg Plattling)
Spiel 3: TSV Neustadt/Donau - TV Geisenhausen (in Hohenthann)
Spiel 4: FC Dingolfing II - SV Sallach (beim TSV Bayerbach)
Die vier Erstrunden-Sieger haben es direkt geschafft, und schnappen sich ein Bezirksliga-Ticket. Für die vier Verlierer gibt es einen oder evtl. sogar zwei weitere freie Plätze.
+++ 19:42 Uhr: Gleich wird's spannend. Los geht's mit der Bezirksliga-Relegation. Gerade werden aber erstmal Lichtproben und Fotos gemacht...
Gruppe Kelheim
ATSV Kelheim II, SV Saal, SpVgg Kapfelberg, TSV Hofkirchen
Gruppe Landshut
SG Weihmichl/Neuhausen, TSV Tiefenbach, SG Pfeffenhausen/Hornbach, SV Ohu-Ahrain
Gruppe Dingolfing
TSV Mamming, DJK Altenkirchen, FSV Landau II, FC Teisbach II
Gruppe Pfarrkirchen
SG Triftern/Anzenkirchen, SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen), DJK-SV Taubenbach, TSV Vilslern
Gruppe Kelheim-Landshut
SV Münchnerau-Landshut, VfR Laberweinting, SV Ettenkofen, SG Rottenburg/Oberhatzkofen
Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen
TSV Gangkofen, DJK TSV Ast, DJK-TSV Dietfurt, SV Eintracht Oberdietfurt
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Wie läuft die Relegation zu den Bayernligen (5. Spielklassenebene) ab?
(Die Releganten spielen nur eine Runde)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)
Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 4: TSV Seebach - TSV Kottern
Spiel 5: TSV 1880 Wasserburg - FC Sturm Hauzenberg
Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai - 16 Uhr)
Spiel 4: TSV Kottern - TSV Seebach
Spiel 5: FC Sturm Hauzenberg - TSV 1880 Wasserburg
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Wie läuft die Relegation zu den Landesligen (6. Spielklassenebene) ab?
(Die Releganten müssen zwei Runden überstehen)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)
Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:
(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: FC Ergolding - FC Teisbach
Spiel 2: FC Moosinning - SpVgg GW Deggendorf
Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Rückspiele:
(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)
Spiel 1: FC Teisbach - FC Ergolding
Spiel 2: SpVgg GW Deggendorf - FC Moosinning