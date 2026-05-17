Relegations-Auslosung in Niederbayern: Das sind die Partien!

Die Zeremonienmeister der Auslosung: Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier, BFV-Vizepräsidentin Silke Raml, Bezirksvorsitzender Harald Haase und Moderator und Fußball-Koryphäe Tobias Wittenzellner (heute Karriereende, by the way). – Foto: FuPa

Spannung pur! Die heißeste Saisonphase in Fußball-Niederbayern startet! Und bei FuPa bekommt ihr die Auslosung der Relegationspartien live und hautnah mit.

+++ 21:03 Uhr: Viele Spielort stehen schon fest, ihr findet sie bereits unten im Grid! Die restlichen Orte geben wir euch dann im großen Relegations-Artikel bekannt! Ihr findet ihn/sie dann ganz oben auf der Haupt- und der Kreisseite! +++ 21:01 Uhr: Das war die große Relegations-Auslosung in Niederbayern! Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir auf jeden Fall! Ein paar geniale Duelle, allen voran "Huading" vs. "Soizweg". Aber auch Oberdietfurt vs. Dietfurt ist natürlich genial. Und das Derby zwischen Innernzell und Lalling. Und auch im Westen Weihmichl vs. Pfeffenhausen. Genial! 🤩

+++ 20:50 Uhr: Und zu guter Letzt die Kreisklassen-Relegation im Westen!







Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 1. Runde:(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)Spiel 1: SV Saal / Donau - TSV HofkirchenSpiel 2: ATSV Kelheim II - SpVgg Kapfelberg 😍 DerbyKreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 1. Runde:(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)Spiel 3: SV Ohu-Ahrain - TSV TiefenbachSpiel 4: SG Weihmichl/Neuhausen - SG Pfeffenhausen/Hornbach 😍 Voll-DerbyKreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 1. Runde:(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)Spiel 5: TSV Mamming - FC Teisbach IISpiel 6: DJK Altenkirchen - FSV Landau IIKreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde:(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)Spiel 7: DJK-SV Taubenbach - SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen)Spiel 8: SG Triftern/Anzenkirchen - TSV Vilslern



Die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen sind direkt für die Kreisklassen-Saison 2026/27 qualifiziert. Die Verlierer spielen zwei oder maximal drei weitere freie Plätze aus.





+++ 20:35 Uhr: jetzt die Kreisklassen-Auslosung im Osten!



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 1: SpVgg Straubing - DJK SV Leiblfing

Spiel 2: TSV Bodenmais - SG Kirchroth/Saulburg



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 3: SV Aicha v.W. - FC Moos (NOOOO! Wäre so geil gewesen, gegen Ronschdorf 😪)

Spiel 4: SV Wallerfing - SV Rathsmannsdorf



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 5: SV March - SV Riedlhütte

Spiel 6: DJK SSV Innernzell - SV Lalling GEEEEIL Lokalderby 😍 (in Schöfweg)



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 7: TSV Wegscheid - SV Haus im Wald

Spiel 8: FC Büchlberg - SSV Hinterschmiding



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 9: SV Beutelsbach - SG Neuhaus/Sulzbach

Spiel 10: FC Fürstenzell - ASV Ortenburg



Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Nur für die Sieger besteht die Chance auf ein Kreisklassen-Ticket.





-----







Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 4 oder 5 Plätze)







Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 1: SV Münchnerau-Landshut - SG Rottenburg/Oberhatzkofen ( 17 Uhr in Volkenschwand)

Spiel 2: VfR Laberweinting - SV Ettenkofen (14 Uhr in Mallersdorf)



Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 4: DJK TSV Ast - TSV Gangkofen (17 Uhr in Vilsbiburg)

Spiel 5: SV Eintracht Oberdietfurt - DJK-TSV Dietfurt 😍 (14 Uhr in Mitterskirchen)



Die vier Erstrunden-Sieger sind direkt für die Kreisliga-Saison 2026/27 qualifiziert. Für die vier Erstrunden-Verlierer besteht nur dann eine Chance auf einen weiteren freien Platz, wenn sich ein Niederbayern-Vertreter in der Landesliga-Relegation durchsetzt.







+++ 20:17 Uhr: Weiter geht's mit der Kreisliga im Osten!





Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um (festgelegt) 4 Plätze)





Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)

Spiel 1: SV Habischried - SV Irlbach (in Bernried)

Spiel 2: SpVgg Stephansposching - TSV Aholming (in Neuhausen)



Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)

Spiel 3: SV Hohenau - FC Aunkirchen (in Neukirchen v.W.)

Spiel 4: FC Sturm Hauzenberg II - TSV Schönberg (in Tittling)



Nur die vier Sieger der ersten Relegationsrunde lösen das Kreisliga-Ticket. Für die Verlierer gibt es keine weitere Chance.





---







+++ 20:15 Uhr: Das war die Bezirksliga-Relegation! Natürlich überragend, dass Huading vs. Soizweg Realität geworden ist! 🤩





Wie läuft die Relegation zu den Bezirksligen (7. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 5 oder 6 Plätze)



Relegation - 1. Runde: (Freitag, 22. Mai - 18 Uhr)

Spiel 1: SV Hutthurm - FC Salzweg (beim 1. FC Passau) GEIL 🤩

Spiel 2: TSV Oberschneiding - SpVgg Niederalteich (bei der SpVgg Plattling)

Spiel 3: TSV Neustadt/Donau - TV Geisenhausen (in Hohenthann)

Spiel 4: FC Dingolfing II - SV Sallach (beim TSV Bayerbach)



Die vier Erstrunden-Sieger haben es direkt geschafft, und schnappen sich ein Bezirksliga-Ticket. Für die vier Verlierer gibt es einen oder evtl. sogar zwei weitere freie Plätze.









+++ 19:42 Uhr: Gleich wird's spannend. Los geht's mit der Bezirksliga-Relegation. Gerade werden aber erstmal Lichtproben und Fotos gemacht...

