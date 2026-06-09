Relegations-Auftakt: MSV Düsseldorf gegen Duisburger FV im Stream

Das Bild der Achterbahn wird gerne bemüht, wenn ein turbulenter Saisonverlauf beschrieben werden soll. Das wird dem MSV Düsseldorf inzwischen aber kaum noch gerecht. Denn so viele Wendungen und Gefühlsumschwünge, die die Elleraner diese in der laufenden Spielzeit verkraften mussten, kann es eigentlich gar nicht geben. Fast die gesamte Saison an der Spitze, dann durch ein Sportgerichtsurteil zurückgeworfen, nur eines von zwei Nachholspielen gewonnen, dazwischen das Topspiel gegen die TSV Eller verloren. Am Ende konnte der MSV doch irgendwie froh sei, es zumindest auf Platz zwei und in die Relegation geschafft zu haben.
Aufgrund der Neuansetzungen waren die vergangenen Wochen körperlich mehr als fordernd, und in diesem Rhythmus geht es nun weiter, wenn am Mittwochabend gleich die Dreiergruppe der Aufstiegs-Relegation zur Landesliga beginnt, um 19.30 ist der Duisburger FV 08 zu Gast, der in Gruppe 5 der Bezirksliga den zweiten Platz belegt hat. Für den MSV ist es die dritte Englische Woche in Folge.
Auch für die Duisburger gab es ein spannendes Saisonfinale, in dem sie am letzten Spieltag einen Sieg benötigten, um vor dem Mülheimer SV zu bleiben. Das gelang dem Team von Coach Mustafa Öztürk mit einem 5:0 gegen den 1. FC Mülheim-Styrum ähnlich souverän wie beim 5:1 des MSV Düsseldorf gegen Ratingen 04/19 II. Im Auge haben müssen die Gastgeber definitiv den Duisburger Angreifer Ismail Öztürk, der es auf immerhin 25 Saisontreffer bringt, denen er in der Relegation sicherlich noch das eine oder andere Tor hinzufügen möchte.
Bei den Gastgebern hat es Carlos Penan immerhin auch auf 20 Saisontore gebracht, doch es bleibt abzuwarten, wen Trainer Goran Tomic am Mittwochabend auf den Platz schicken kann. Zuletzt fiel etwa Drilon Istrefi aus, ein Einsatz von Sinan Kurt wird auf jeden Fall nicht möglich sein. Immerhin war am Sonntag Shohei Yamashita wieder da, auf dessen Konto auch 17 Treffer gehen. Am Sonntag saßen nur drei Spieler auf der Bank.
Bei FuPa könnt ihr am Mittwochabend bei der spannenden Relegationspartie live mit dabei sein. Wir übertragen die Partie für Euch im Livestream auf unserem YouTube-Kanal, den ihr hier unten gleich aus dem Text heraus öffnen könnt. Die Live-Höhepunkte gibt es aber auch bei FuPa.tv, dazu natürlich einen Ticker und im Nachgang auch Berichte, Stimmen und Fotos, so dass ihr nichts vom Auftakt verpasst. Der Verlierer der Partie muss dann schon am Sonntag gegen den OSV Meerbusch antreten, der Gewinner am kommenden Mittwoch.