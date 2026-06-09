Relegations-Auftakt: MSV Düsseldorf gegen Duisburger FV im Stream Den Auftakt der Relegationsrunde mit dem MSV Düsseldorf, dem Duisburger FV 08 und dem OSV Meerbusch könnt ihr am Mittwochabend ab 19.30 Uhr im Livestream, Ticker und bei FuPa.tv verfolgen. von Sascha Köppen · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der MSV Düsseldorf und der Duisburger FV 08 machen den Auftakt in der Relegation. – Foto: Sascha Köppen

Das Bild der Achterbahn wird gerne bemüht, wenn ein turbulenter Saisonverlauf beschrieben werden soll. Das wird dem MSV Düsseldorf inzwischen aber kaum noch gerecht. Denn so viele Wendungen und Gefühlsumschwünge, die die Elleraner diese in der laufenden Spielzeit verkraften mussten, kann es eigentlich gar nicht geben. Fast die gesamte Saison an der Spitze, dann durch ein Sportgerichtsurteil zurückgeworfen, nur eines von zwei Nachholspielen gewonnen, dazwischen das Topspiel gegen die TSV Eller verloren. Am Ende konnte der MSV doch irgendwie froh sei, es zumindest auf Platz zwei und in die Relegation geschafft zu haben.

Hartes Programm für den MSV geht weiter Morgen, 19:30 Uhr MSV Düsseldorf MSV Düsseld. Duisburger FV 08 Duisb. FV 08 19:30 live PUSH

Aufgrund der Neuansetzungen waren die vergangenen Wochen körperlich mehr als fordernd, und in diesem Rhythmus geht es nun weiter, wenn am Mittwochabend gleich die Dreiergruppe der Aufstiegs-Relegation zur Landesliga beginnt, um 19.30 ist der Duisburger FV 08 zu Gast, der in Gruppe 5 der Bezirksliga den zweiten Platz belegt hat. Für den MSV ist es die dritte Englische Woche in Folge. 25-Tore-Stürmer beim Duisburger FV Auch für die Duisburger gab es ein spannendes Saisonfinale, in dem sie am letzten Spieltag einen Sieg benötigten, um vor dem Mülheimer SV zu bleiben. Das gelang dem Team von Coach Mustafa Öztürk mit einem 5:0 gegen den 1. FC Mülheim-Styrum ähnlich souverän wie beim 5:1 des MSV Düsseldorf gegen Ratingen 04/19 II. Im Auge haben müssen die Gastgeber definitiv den Duisburger Angreifer Ismail Öztürk, der es auf immerhin 25 Saisontreffer bringt, denen er in der Relegation sicherlich noch das eine oder andere Tor hinzufügen möchte.