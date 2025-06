Relegation zur Verbandsliga Württemberg: 2. Runde startet morgen

In der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Verbandsliga Württemberg.

Relegation zur Verbandsliga Württemberg

Es geht um einen Platz in der Verbandsliga Württemberg. Ingesamt gibt es drei Runden. Folgende Spiele stehen am Mittwoch, 11.06.2025, in der ersten Runde an:





In Dorfmerkingen jubelte am Ende der SV Waldhausen. Der Vizemeister der Landesliga, Staffel 2, ging bereits nach fünf Minuten durch Fabian Dolderer in Führung. Doch Nagold hatte eine rasche Antwort parat und drehte die Partie durch Jan-Christian Beifuß (14.) und Johannes Fleischle (25.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Waldhausen aus dem Nichts heraus durch Timo Kamm (53.) den Ausgleich. Knapp nach der Stundenmarke traf Kevin Mayer zur erneuten Führung des SVW. Rund zehn Minuten vor dem Ende schwächte sich Nagold durch eine Ampelkarte von Marc Rück selbst. In der siebten Minute der Nachspielzeit stellte Alexander Bechthold den 4:2-Endstand her. ---

Beim Relegationsspiel in Merklingen ging es in die Verlängerung. Nach sechs Minuten traf Danny Marosevic für den FV Löchgau, doch nach einer halben Stunde gelang Blaubeuren durch Nermin Velagic der Ausgleich. In der 69. Minute sah Löchgaus Komninos Delkos die Gelb-Rote Karte, doch Blaubeuren konnte die Überzahl nicht nutzen. In der 117. Minute erzielte Furkan Yumurtagoglu das 2:1 für den FV und damit den Siegtreffer in die 2. Runde.



in Dorfmerkingen

Die finale dritte Runde findet am Sonntag, 22.06.2025, um 15 Uhr statt. Dabei trifft die TSG Tübingen auf den Sieger der zweiten Runde. Der Ort ist noch offen.

