Relegation zur Verbandsliga: Vier Platzverweise in einem Spiel

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Zu Beginn sah es lange Zeit nach einem Duell auf Augenhöhe aus. Im Laufe des Spiel entwickelte sich Pascal Schoch zum Matchwinner: kurz vor der Pause sorgte Empfingens Torschütze für das 1:0, in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte legte er die Entscheidung nach. Doch neben Schochs Doppelpack hatte auch der Schiedsrichter viel zu tun. In der 77. Minute griff Benjamin Schmidt zur Gelb-Roten Karte für Löchgau, in der 90. Minute ein zweites Mal.

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem 2:0 von Schoch gab es ein drittes Mal die Ampelkarte für Löchgau und zudem eine rote Karte. Zwei Tore, ein Relegationsspiel, dass es in sich hatte und unterm Strich vier Platzverweise für den FV Löchgau, der nach der Niederlage aus der Relegation ausscheidet. Für Empfingen geht es hingegen bereits am Wochenende gegen den TSV Köngen weiter.

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr SG Empfingen SG Empfingen TSV Köngen TSV Köngen 15:30 PUSH

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