 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation zur Verbandsliga: Vier Platzverweise in einem Spiel

In der ersten Runde der Relegation zur Verbandsliga verliert der FV Löchgau gegen die SG Empfingen mit 0:2 - der Schiedsrichter griff vier Mal zur roten Karte.

von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 1
LL Württemberg St. 3
Rel. VL Württemberg
TSV Köngen

Relegationsspiele haben es ja bekanntlich in sich - wie das gestrige Aufeinandertreffen des FV Löchgau, Vizemeister der Landesliga Württemberg, Staffel 1, und der SG Empfingen, Zweiter der Staffel 3.

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Gestern, 19:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
0
2
Abpfiff

Zu Beginn sah es lange Zeit nach einem Duell auf Augenhöhe aus. Im Laufe des Spiel entwickelte sich Pascal Schoch zum Matchwinner: kurz vor der Pause sorgte Empfingens Torschütze für das 1:0, in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte legte er die Entscheidung nach. Doch neben Schochs Doppelpack hatte auch der Schiedsrichter viel zu tun. In der 77. Minute griff Benjamin Schmidt zur Gelb-Roten Karte für Löchgau, in der 90. Minute ein zweites Mal.

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem 2:0 von Schoch gab es ein drittes Mal die Ampelkarte für Löchgau und zudem eine rote Karte. Zwei Tore, ein Relegationsspiel, dass es in sich hatte und unterm Strich vier Platzverweise für den FV Löchgau, der nach der Niederlage aus der Relegation ausscheidet. Für Empfingen geht es hingegen bereits am Wochenende gegen den TSV Köngen weiter.

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:30

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