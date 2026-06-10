Relegation zur Verbandsliga: Köngen und Empfingen eine Runde weiter

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Verbandsliga Württemberg.

Es geht um einen Platz in der Verbandsliga Württemberg. Es gibt drei Runden mit insgesamt 4 Spielen.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Zunächst spielen die Vertreter aus der Landesliga, Staffel 1, und aus der Landesliga, Staffel 3, gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 19 Uhr. Eine Stunde früher trifft der Vertreter der Landesliga, Staffel 4, auf den Vertreter der Landesliga, Staffel 2. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.

Im ersten Duell zweier Landesliga-Vizemeister setzte sich am Ende der TSV Köngen gegen den FV Rot-Weiß Weiler knapp mit 1:0 durch. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang sorgte Köngens Domenic Brück nach Vorlage von Toni Panne für das 1:0 nach 56 Minuten. Im Anschluss drückte Weiler auf den Ausgleich, doch dieser gelang nicht. Am Ende jubelte der Vizemeister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, und zieht damit das Ticket für die 2. Runde.

Heute, 19:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau SG Empfingen SG Empfingen 0 2 Abpfiff Im zweiten Spiel bot sich ein enges Duell auf Augenhöhe, welches am Ende durch den Treffer von Pascal Schoch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte entschieden wurde. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit legte Schoch den entscheidenden zweiten Treffer nach. Die SG Empfingen sicherte sich nach der Vizemeisterschaft der Landesliga Württemberg, Staffel 3, nun den Einzug in die zweite Runde der Aufstiegsspiele zur Verbandsliga Württemberg und trifft auf den TSV Köngen. Löchgau ist nach dem zweiten Platz der Staffel 1 früh raus. ---

2. Runde Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Das Spiel findet im Fußballbezirk des Vertreters der Landesliga, Staffel 1, oder des Vertreters der Landesliga, Staffel 3, statt - je nachdem welche Mannschaft in der 1. Runde gewonnen hat. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr festgelegt. Der Sieger der 2. Runde ist weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet. Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr SG Empfingen SG Empfingen TSV Köngen TSV Köngen 15:30 PUSH

1. Runde

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Finale:

Der Relegant der Verbandsliga (Achtletzter oder Siebtletzter der Verbandsliga) muss gegen den Sieger aus der 2. Runde ran. Das Spiel findet im Fußballbezirk des Teams aus der Verbandsliga statt. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Verbandsliga spielen. Der Verlierer spielt in der Landesliga.

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