 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Relegation zur Verbandsliga: FC Rottenburg trifft auf den TSV Köngen

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Rel. VL Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Würt. St. 4
LL Württemberg St. 1

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Verbandsliga Württemberg.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Relegation zur Verbandsliga Württemberg

Es geht um einen Platz in der Verbandsliga Württemberg. Es gibt drei Runden mit insgesamt 4 Spielen.

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Landesliga, Staffel 1, und aus der Landesliga, Staffel 3, gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 19 Uhr. Eine Stunde früher trifft der Vertreter der Landesliga, Staffel 4, auf den Vertreter der Landesliga, Staffel 2. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.

Mi., 10.06.2026, 18:00 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
0
1
FV Rot-Weiß Weiler – TSV Köngen 0:1
Schiedsrichter: Matthias Wituschek (Erbach) - Zuschauer: 550
Tore: 0:1 Domenic Brück (56.)

Mi., 10.06.2026, 19:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
0
2
Abpfiff

FV Löchgau – SG Empfingen 0:2
Schiedsrichter: Sascha Wirth (Stein/Kochertürn) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Pascal Schoch (45.+4), 0:2 Pascal Schoch (90.+4)

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2. Runde

Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Das Spiel findet im Fußballbezirk des Vertreters der Landesliga, Staffel 3, in Starzach beim SV Wachendorf statt. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr festgelegt. Der Sieger der 2. Runde ist weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
2
3

SG Empfingen – TSV Köngen 2:3
Zuschauer: 900
Tore: 1:0 Pascal Schoch (25.), 2:0 Pascal Schoch (28.), 2:1 Simon Prinz (56.), 2:2 Toni Panne (66.), 2:3 Max Schlotterbeck (89.)
Rot: Michael Rüttinger (52./TSV Köngen/Angeblicher Ellenbogenschlag)

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Finale:

Der Relegant der Verbandsliga (Achtletzter oder Siebtletzter der Verbandsliga) muss gegen den Sieger aus der 2. Runde ran. Das Spiel findet im Fußballbezirk des Teams aus der Verbandsliga statt. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Verbandsliga spielen. Der Verlierer spielt in der Landesliga.

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgFC Rottenburg
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

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