Relegation zur Verbandsliga: FC Rottenburg trifft auf den TSV Köngen

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Verbandsliga Württemberg.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Verbandsliga Württemberg. Es gibt drei Runden mit insgesamt 4 Spielen.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Landesliga, Staffel 1, und aus der Landesliga, Staffel 3, gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 19 Uhr. Eine Stunde früher trifft der Vertreter der Landesliga, Staffel 4, auf den Vertreter der Landesliga, Staffel 2. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.
FV Löchgau – SG Empfingen 0:2
Schiedsrichter: Sascha Wirth (Stein/Kochertürn) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Pascal Schoch (45.+4), 0:2 Pascal Schoch (90.+4)
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2. Runde
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Das Spiel findet im Fußballbezirk des Vertreters der Landesliga, Staffel 3, in Starzach beim SV Wachendorf statt. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr festgelegt. Der Sieger der 2. Runde ist weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
SG Empfingen – TSV Köngen 2:3
Zuschauer: 900
Tore: 1:0 Pascal Schoch (25.), 2:0 Pascal Schoch (28.), 2:1 Simon Prinz (56.), 2:2 Toni Panne (66.), 2:3 Max Schlotterbeck (89.)
Rot: Michael Rüttinger (52./TSV Köngen/Angeblicher Ellenbogenschlag)
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Finale:
Der Relegant der Verbandsliga (Achtletzter oder Siebtletzter der Verbandsliga) muss gegen den Sieger aus der 2. Runde ran. Das Spiel findet im Fußballbezirk des Teams aus der Verbandsliga statt. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Verbandsliga spielen. Der Verlierer spielt in der Landesliga.
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