Relegation zur Regionalliga: VfR Mannheim siegt und steigt auf

Im dritten Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest hat der VfR Mannheim die Nase vorne und zieh damit das letzte Ticket für die Regionalliga. Pirmasens und Eddersheim gehen leer aus.
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1. Spiel
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2. Spiel
FC Eddersheim – FK Pirmasens 4:1
Schiedsrichter: Niklas Diehm (Langenalb) - Zuschauer: 1214
Tore: 0:1 Manuel Grünnagel (8.), 1:1 Maximilian Thomasberger (14.), 2:1 Maximilian Thomasberger (27.), 3:1 Patrick Schorr (35. Foulelfmeter), 4:1 Niklas Kraus (73.)
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3. Spiel
Der VfR Mannheim gewinnt auch sein zweites Spiel in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest und bejubelt dadurch den Aufstieg. Bereits nach drei Minuten vergab Luka Dimitrijevic einen Straßstof für Primasens, es ging torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel sorge Tim Seifert (52.) für den einzigen Treffer des Tages. Die Hausherren stemmten alles gegen die drohende Niederlage, doch mussten sich am Ende geschlagen geben.
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