 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation zur Regionalliga: VfR Mannheim siegt und steigt auf

Der Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg sichert sich das letzte Regionalliga-Ticket.

von Timo Babic · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Relegation RL Südwest
Regionalliga Südwest

Im dritten Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest hat der VfR Mannheim die Nase vorne und zieh damit das letzte Ticket für die Regionalliga. Pirmasens und Eddersheim gehen leer aus.

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Relegation zur Regionalliga Südwest

1. Spiel

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
4
1
+Video

VfR Mannheim – FC Eddersheim 4:1
Schiedsrichter: Jan-Vincent Ritter (Kaiserslautern ) - Zuschauer: 2913
Tore: 1:0 Lennart Thum (26.), 1:1 Demyan Imek (31.), 2:1 Kevin Krüger (43.), 3:1 Angel Darel Denzel Arthee (61. Eigentor), 4:1 Pasqual Pander (78.)

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2. Spiel

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
4
1

FC Eddersheim – FK Pirmasens 4:1
Schiedsrichter: Niklas Diehm (Langenalb) - Zuschauer: 1214
Tore: 0:1 Manuel Grünnagel (8.), 1:1 Maximilian Thomasberger (14.), 2:1 Maximilian Thomasberger (27.), 3:1 Patrick Schorr (35. Foulelfmeter), 4:1 Niklas Kraus (73.)

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3. Spiel

Heute, 19:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
0
1

Der VfR Mannheim gewinnt auch sein zweites Spiel in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest und bejubelt dadurch den Aufstieg. Bereits nach drei Minuten vergab Luka Dimitrijevic einen Straßstof für Primasens, es ging torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel sorge Tim Seifert (52.) für den einzigen Treffer des Tages. Die Hausherren stemmten alles gegen die drohende Niederlage, doch mussten sich am Ende geschlagen geben.

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