Relegation zur Regionalliga: VfR Mannheim setzt Ausrufezeichen

Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest setzte der VfR Mannheim gegen den hessischen FC Eddersheim ein kleines Ausrufezeichen. Die Ausgangslage ist dadurch klar: Eddersheim muss im zweiten Spiel gegen den Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gewinnen, um die Chance auf den Regionalliga-Ausftieg am Leben zu halten. Im dritten Spiel hat Mannheim dann die Chance auf den Aufstieg.
1. Spiel
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2. Spiel -
Da der VfR Mannheim das erste Spiel gewonnen hat, hat im zweiten Spiel der Vertreter aus Hessen Heimrecht, also FC Eddersheim gegen FK 03 Pirmasens.
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3. Spiel
Im dritten Spiel treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die nach den ersten beiden Partien noch nicht gegeneinander gespielt haben. Heimrecht hat dann die Mannschaft aus Rheinland-Pfalz/Saar, die ihre erste Partie auswärts bestritten hat.
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