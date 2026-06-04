 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Relegation zur Regionalliga: VfR Mannheim setzt Ausrufezeichen

Der Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg schlägt den hessichen FC Eddersheim mit 4:1.

von Timo Babic · Heute, 16:09 Uhr · 0 Leser
– Foto: Y. Le Madon

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Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest setzte der VfR Mannheim gegen den hessischen FC Eddersheim ein kleines Ausrufezeichen. Die Ausgangslage ist dadurch klar: Eddersheim muss im zweiten Spiel gegen den Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gewinnen, um die Chance auf den Regionalliga-Ausftieg am Leben zu halten. Im dritten Spiel hat Mannheim dann die Chance auf den Aufstieg.

Relegation zur Regionalliga Südwest

1. Spiel

Heute, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
4
1
Abpfiff

Der VfR Mannheim hat das erste Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest mit 4:1 gegen den FC Eddersheim gewonnen und sich damit eine sehr gute Ausgangsposition verschafft. Die Gastgeber waren von Beginn an spielbestimmend, mussten nach der verdienten Führung durch Lennart Thum in der 26. Minute aber zunächst den Ausgleich hinnehmen, als Demyan Imek in der 31. Minute für den hessischen Vizemeister traf. Noch vor der Pause brachte Kevin Krüger den VfR Mannheim in der 43. Minute erneut nach vorn. Nach dem Seitenwechsel blieb Eddersheim kurz gefährlich, doch Christian Kuhn erhöhte in der 61. Minute per Kopf auf 3:1. Spätestens mit dem vierten Treffer durch Pasqual Pander in der 78. Minute war die Partie entschieden. Mannheim überzeugte insgesamt mit Kontrolle, Durchschlagskraft und klarer Struktur. Die Hausherren verpassten am Ende sogar noch den fünften Treffer knapp.

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2. Spiel -

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
14:00live

Da der VfR Mannheim das erste Spiel gewonnen hat, hat im zweiten Spiel der Vertreter aus Hessen Heimrecht, also FC Eddersheim gegen FK 03 Pirmasens.

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3. Spiel

Mi., 10.06.2026, 19:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
19:00live

Im dritten Spiel treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die nach den ersten beiden Partien noch nicht gegeneinander gespielt haben. Heimrecht hat dann die Mannschaft aus Rheinland-Pfalz/Saar, die ihre erste Partie auswärts bestritten hat.

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