Relegation zur Regionalliga: VfR Mannheim setzt Ausrufezeichen

1. Spiel

Der VfR Mannheim hat das erste Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest mit 4:1 gegen den FC Eddersheim gewonnen und sich damit eine sehr gute Ausgangsposition verschafft. Die Gastgeber waren von Beginn an spielbestimmend, mussten nach der verdienten Führung durch Lennart Thum in der 26. Minute aber zunächst den Ausgleich hinnehmen, als Demyan Imek in der 31. Minute für den hessischen Vizemeister traf. Noch vor der Pause brachte Kevin Krüger den VfR Mannheim in der 43. Minute erneut nach vorn. Nach dem Seitenwechsel blieb Eddersheim kurz gefährlich, doch Christian Kuhn erhöhte in der 61. Minute per Kopf auf 3:1. Spätestens mit dem vierten Treffer durch Pasqual Pander in der 78. Minute war die Partie entschieden. Mannheim überzeugte insgesamt mit Kontrolle, Durchschlagskraft und klarer Struktur. Die Hausherren verpassten am Ende sogar noch den fünften Treffer knapp.

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