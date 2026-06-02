Relegation zur Regionalliga: VfR Mannheim bittet FC Eddersheim

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest beginnt für VfR Mannheim und FC Eddersheim ein kurzer, brutaler Dreikampf um den vierten Aufstiegsplatz. Die Ausgangslage ist klar, der Modus gnadenlos: Nur einer aus dem Trio mit FK 03 Pirmasens, VfR Mannheim und FC Eddersheim wird am Ende den Sprung schaffen. Für Mannheim ist es am Donnerstag, 4. Juni 2026, um 14 Uhr ein Heimspiel mit enormem Gewicht. Der Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg kann vorlegen – und zugleich die gesamte Dramaturgie dieser Relegationsrunde bestimmen.

Relegation zur Regionalliga Südwest

1. Spiel

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim FC Eddersheim Eddersheim 14:00 live PUSH

VfR Mannheim geht mit der Empfehlung einer starken Oberliga-Saison in diese erste Entscheidungspartie. Der Vizemeister aus Baden-Württemberg schloss die Runde mit 69 Punkten und einem Torverhältnis von 81:34 ab, nur VfR Aalen war besser. FC Eddersheim reist als hessischer Vizemeister mit 64 Punkten und 75:50 Toren an. Die Zahlen zeigen: Mannheim wirkte defensiv stabiler, Eddersheim offensiv ebenfalls gefährlich. Genau daraus entsteht die Spannung dieses Auftakts. Dieses Spiel ist mehr als nur ein erster Schritt. Gewinnt Mannheim, tritt im zweiten Spiel der Vertreter aus Hessen zuhause gegen FK 03 Pirmasens an. Endet die Partie remis oder gewinnt Eddersheim, bekommt der Club aus Rheinland-Pfalz/Saar im zweiten Spiel Heimrecht gegen Mannheim. Für VfR Mannheim geht es also um Sieg und strategischen Vorteil zugleich. Für FC Eddersheim ist es die Chance, den Druck sofort auf die Seite des baden-württembergischen Vertreters zu schieben.

---

2. Spiel - voraussichtlich 7. Juni

Gewinnt VfR Mannheim das erste Spiel, hat im zweiten Spiel der Vertreter aus Hessen Heimrecht, also FC Eddersheim gegen FK 03 Pirmasens. Endet das erste Spiel remis oder gewinnt FC Eddersheim, hat stattdessen FK 03 Pirmasens Heimrecht gegen VfR Mannheim.

---

3. Spiel - voraussichtlich 10. Juni

Im dritten Spiel treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die nach den ersten beiden Partien noch nicht gegeneinander gespielt haben. Heimrecht hat dann die Mannschaft aus Hessen oder Rheinland-Pfalz/Saar, die ihre erste Partie auswärts bestritten hat.

---