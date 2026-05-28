Relegation zur Regionalliga Nord: Todesfelde Heimvorteil, ETV auswärts Relegation zur Regionalliga Nord: Am 1. Spieltag haben der SV Todesfelde und der 1. FC Germania Egestorf-Langreder Heimvorteil - gespielt wird am Samstag. Live-Ticker auf FuPa. von red · Heute, 15:35 Uhr · 0 Leser

Der ETV muss zuerst auswärts ran. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Ab dem 30. Mai 2026 kämpfen der Vizemeister der Oberliga Niedersachsen sowie die Meister der Oberliga Schleswig-Holstein, der Bremen-Liga und der Oberliga Hamburg in der Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga Nord - zwei Klubs werden jubeln. Eine Besonderheit: Der Eimsbütteler TV nimmt als Vizemeister Hamburgs an der Relegation teil, weil Meister ETSV Hamburg keine Lizenzunterlagen einreichen konnte - mehr hier. Ebenfalls qualifiziert sind der SV Todesfelde aus Schleswig-Holstein und der Blumenthaler SV aus Bremen. Vizemeister in Niedersachsen ist der 1. FC Germania Egestorf-Langreder.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Knackiges Programm zwischen dem 30. Mai und 7. Juni Jedes Team hat einmal ein Heimspiel, der dritte und damit letzte Spieltag wird auf neutralem Boden ausgetragen. Während Egestorf-Langreder und Todesfelde beim FC Oberneuland spielen, wird TuS Celle Gastgeber des ETV und von Blumenthal sein. Die beiden Sieger bzw. Erstplatzierten der Aufstiegsrunde steigen in die Regionalliga Nord auf. Das sind die Teilnehmer der Relegation SV Todesfelde: Der Meister der Oberliga Schleswig-Holstein will die direkte Rückkehr in die Regionalliga Nord schaffen. Entsprechend spielte Todesfelde zuletzt 2024/25 in der Regionalliga.

>>> Die Chronik des SV Todesfelde Eimsbütteler TV: Auch für den ETV wäre eine erfolgreiche Relegation gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Regionalliga. Die Hamburger haben vor zwei Jahren in der vierten Liga gespielt. >>> Die Chronik des Eimsbütteler TV 1. FC Germania Egestorf-Langreder: Die Germania hat zuletzt eine starke Entwicklung in der Oberliga Niedersachsen durchlaufen und träumt vom vierten Regionalliga-Jahr (zuletzt 2016 bis 2019).