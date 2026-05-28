Relegation zur Regionalliga Nord: Todesfelde Heimvorteil, ETV auswärts

Ab dem 30. Mai 2026 kämpfen der Vizemeister der Oberliga Niedersachsen sowie die Meister der Oberliga Schleswig-Holstein, der Bremen-Liga und der Oberliga Hamburg in der Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga Nord - zwei Klubs werden jubeln.
Eine Besonderheit: Der Eimsbütteler TV nimmt als Vizemeister Hamburgs an der Relegation teil, weil Meister ETSV Hamburg keine Lizenzunterlagen einreichen konnte - mehr hier. Ebenfalls qualifiziert sind der SV Todesfelde aus Schleswig-Holstein und der Blumenthaler SV aus Bremen. Vizemeister in Niedersachsen ist der 1. FC Germania Egestorf-Langreder.
Jedes Team hat einmal ein Heimspiel, der dritte und damit letzte Spieltag wird auf neutralem Boden ausgetragen. Während Egestorf-Langreder und Todesfelde beim FC Oberneuland spielen, wird TuS Celle Gastgeber des ETV und von Blumenthal sein. Die beiden Sieger bzw. Erstplatzierten der Aufstiegsrunde steigen in die Regionalliga Nord auf.
SV Todesfelde: Der Meister der Oberliga Schleswig-Holstein will die direkte Rückkehr in die Regionalliga Nord schaffen. Entsprechend spielte Todesfelde zuletzt 2024/25 in der Regionalliga.
Eimsbütteler TV: Auch für den ETV wäre eine erfolgreiche Relegation gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Regionalliga. Die Hamburger haben vor zwei Jahren in der vierten Liga gespielt.
1. FC Germania Egestorf-Langreder: Die Germania hat zuletzt eine starke Entwicklung in der Oberliga Niedersachsen durchlaufen und träumt vom vierten Regionalliga-Jahr (zuletzt 2016 bis 2019).
Blumenthaler SV: Wird der BSV mindestens Zweiter, würden die Bremer zum ersten Mal aufsteigen. Sie spielen seit 20 Jahren in der Bremen-Ligen und haben nun ihre erste Meisterschaft gefeiert.
1. Spieltag | Samstag, 30. Mai 2026
SV Todesfelde - Blumenthaler SV - 14 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder - Eimsbütteler TV - 14 Uhr
2. Spieltag | Mittwoch, 3. Juni 2026
Blumenthaler SV - 1. FC Germania Egestorf-Langreder - 19 Uhr
Eimsbütteler TV - SV Todesfelde - 19 Uhr
3. Spieltag | Sonntag, 7. Juni 2026 | neutraler Spielort
1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Todesfelde => beim FC Oberneuland, 14 Uhr
Eimsbütteler TV - Blumenthaler SV => beim TuS Celle, 14 Uhr
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