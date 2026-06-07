Relegation zur Regionalliga live: Wer steigt auf? Die Ticker

Aufstiegsfavorit: Eimsbütteler TV. – Foto: Imago Images

Der letzte Spieltag der Relegation zur Regionalliga Nord steht an - und für den Eimsbütteler TV ist die Ausgangslage glänzend. Nach zwei Siegen aus zwei Spielen führt der Hamburger Vertreter die Aufstiegsrunde mit sechs Punkten und 9:4 Toren an. Am Sonntag, 7. Juni, geht es gegen den Blumenthaler SV um den letzten Schritt in die vierte Liga.

Die Partie findet allerdings nicht wie zunächst geplant im Günther-Volker-Stadion in Celle statt. Wegen schwerer Schäden am Dach wurde das Spiel kurzfristig ins Waldstadion des Heeslinger SC verlegt. Der Anstoß bleibt bei 14 Uhr. Parallel trifft der 1. FC Germania Egestorf-Langreder beim FC Oberneuland auf den SV Todesfelde.

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