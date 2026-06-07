 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Relegation zur Regionalliga live: Wer steigt auf? Die Ticker

Relegation zur Regionalliga Nord: Am letzten Spieltag der Relegation zur Regionalliga Nord fällt die Entscheidung. Der Eimsbütteler TV geht nach zwei Siegen als Tabellenführer ins Finale gegen den Blumenthaler SV - allerdings nicht wie geplant in Celle.

von red · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser
Aufstiegsfavorit: Eimsbütteler TV.
Aufstiegsfavorit: Eimsbütteler TV. – Foto: Imago Images

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Der letzte Spieltag der Relegation zur Regionalliga Nord steht an - und für den Eimsbütteler TV ist die Ausgangslage glänzend. Nach zwei Siegen aus zwei Spielen führt der Hamburger Vertreter die Aufstiegsrunde mit sechs Punkten und 9:4 Toren an. Am Sonntag, 7. Juni, geht es gegen den Blumenthaler SV um den letzten Schritt in die vierte Liga.

Die Partie findet allerdings nicht wie zunächst geplant im Günther-Volker-Stadion in Celle statt. Wegen schwerer Schäden am Dach wurde das Spiel kurzfristig ins Waldstadion des Heeslinger SC verlegt. Der Anstoß bleibt bei 14 Uhr. Parallel trifft der 1. FC Germania Egestorf-Langreder beim FC Oberneuland auf den SV Todesfelde.

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ETV mit starker Ausgangslage

Sportlich hat sich der ETV in eine nahezu perfekte Position gebracht. Zum Auftakt gelang ein deutliches 4:1 gegen Egestorf-Langreder, anschließend folgte das spektakuläre 5:3 gegen Todesfelde. Schon am zweiten Spieltag war der Aufstieg zeitweise greifbar, doch Blumenthals später 3:2-Sieg gegen Egestorf vertagte die Entscheidung.

Nun hat der ETV alles in der eigenen Hand. Blumenthal steht nach zwei Spielen bei drei Punkten und braucht selbst einen Sieg, um noch realistische Chancen auf eines der beiden Tickets zu haben. Für Eimsbüttel spricht neben der Tabellenführung vor allem das starke Torverhältnis.

Die Konstellation verspricht Spannung: Der ETV steht mit mehr als einem Bein in der Regionalliga, muss den letzten Schritt aber noch gehen. Nach zwei wilden Spieltagen entscheidet sich nun in Heeslingen, ob Hamburg einen neuen Regionalligisten bekommt. Todesfelde ist gegen die Germania favorisiert. Gespielt wird beim FC Oberneuland.

Sollte der ETV tatsächlich nicht aufsteigen, wäre das eine faustdicke Überraschung.

>>> Viele Hamburger Klubs fiebern mit dem ETV

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Relegation zur Regionalliga Nord - 3. Spieltag: neutrale Spielorte

3. Spieltag | Sonntag, 7. Juni 2026 | neutraler Spielort
1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Todesfelde => beim FC Oberneuland, 14 Uhr
Eimsbütteler TV - Blumenthaler SV => beim Heeslinger SC, 14 Uhr

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L.
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
14:00live

>>> Liveticker 1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Todesfelde

Heute, 14:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
Blumenthaler SV
Blumenthaler SVBlumenth. SV
14:00live

>>> Liveticker Eimsbütteler TV - Blumenthaler SV

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Relegation zur Regionalliga Nord - 1. Spieltag: Todesfelde und ETV siegen

1. Spieltag | Samstag, 30. Mai 2026
SV Todesfelde - Blumenthaler SV - 14 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder - Eimsbütteler TV - 14 Uhr

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
Blumenthaler SV
Blumenthaler SVBlumenth. SV
2
0
Abpfiff

SV Todesfelde – Blumenthaler SV 2:0
Schiedsrichter: Dominik Kopmann (Hamburg) - Zuschauer: 757
Tore: 1:0 Morten Liebert (54.), 2:0 Marco Drawz (79.)

Sieger im Elfmeterschießen: Blumenthaler SV

>>> Liveticker SV Todesfelde - Blumenthaler SV

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L.
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
1
4
Abpfiff

1. FC Germania Egestorf-Langreder – Eimsbütteler TV 1:4
Schiedsrichter: Ole Andreas Schulz (Kiel) - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Toralf Hense (30. Foulelfmeter), 0:2 Jon Willem Pauli (39.), 0:3 Toralf Hense (72.), 0:4 Max-Adrian Donel Mbodje (80.), 1:4 Ruwen Albrecht (89.)

Sieger im Elfmeterschießen: Eimsbütteler TV

>>> Liveticker 1. FC Germania Egestorf-Langreder - Eimsbütteler TV

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Relegation zur Regionalliga Nord - 2. Spieltag: Blumenthal und ETV mit Heimvorteil

2. Spieltag | Mittwoch, 3. Juni 2026
Blumenthaler SV - 1. FC Germania Egestorf-Langreder - 19 Uhr
Eimsbütteler TV - SV Todesfelde - 19 Uhr

Mi., 03.06.2026, 19:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
5
3

Eimsbütteler TV – SV Todesfelde 5:3
Schiedsrichter: Alexander Roj (Hannover) - Zuschauer: 2046
Tore: 1:0 Tom Politz (4.), 2:0 Toralf Hense (10.), 3:0 Max-Adrian Donel Mbodje (37.), 4:0 Toralf Hense (57.), 4:1 Morten Liebert (61.), 4:2 Morten Liebert (70. Foulelfmeter), 5:2 Jasper Hölscher (79.), 5:3 Jan-Marc Schneider (81.)
Gelb-Rot: Farid Maboa Dibamba (67./Eimsbütteler TV/)

Sieger Elfmeterschießen: SV Todesfelde

>>> Liveticker Eimsbütteler TV - SV Todesfelde

Mi., 03.06.2026, 19:00 Uhr
Blumenthaler SV
Blumenthaler SVBlumenth. SV
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L.
3
2

Blumenthaler SV – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 3:2
Tore: 1:0 Paul Lentz (11.), 1:1 Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" (33.), 2:1 Tristan Schaper (52.), 2:2 Finn Hoffmann (85.), 3:2 Ömer Faruk Bulut (90.+2)

Sieger Elfmeterschießen: Blumenthaler SV

>>> Liveticker Blumenthaler SV - 1. FC Germania Egestorf-Langreder

Knackiges Programm zwischen dem 30. Mai und 7. Juni

Jedes Team hat einmal ein Heimspiel, der dritte und damit letzte Spieltag wird auf neutralem Boden ausgetragen. Während Egestorf-Langreder und Todesfelde beim FC Oberneuland spielen, wird TuS Celle Gastgeber des ETV und von Blumenthal sein. Die beiden Sieger bzw. Erstplatzierten der Aufstiegsrunde steigen in die Regionalliga Nord auf.

Das sind die Teilnehmer der Relegation

SV Todesfelde: Der Meister der Oberliga Schleswig-Holstein will die direkte Rückkehr in die Regionalliga Nord schaffen. Entsprechend spielte Todesfelde zuletzt 2024/25 in der Regionalliga.

>>> Die Chronik des SV Todesfelde

Eimsbütteler TV: Auch für den ETV wäre eine erfolgreiche Relegation gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Regionalliga. Die Hamburger haben vor zwei Jahren in der vierten Liga gespielt.

>>> Die Chronik des Eimsbütteler TV

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Die Germania hat zuletzt eine starke Entwicklung in der Oberliga Niedersachsen durchlaufen und träumt vom vierten Regionalliga-Jahr (zuletzt 2016 bis 2019).

>>> Die Chronik des 1. FC Germania Egestorf-Langreder

Blumenthaler SV: Wird der BSV mindestens Zweiter, würden die Bremer zum ersten Mal aufsteigen. Sie spielen seit 20 Jahren in der Bremen-Ligen und haben nun ihre erste Meisterschaft gefeiert.

>>> Die Chronik des Blumenthaler SV

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