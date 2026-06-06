Relegation zur Regionalliga live: Spieltag 3 - Aufsteiger gesucht!

Der letzte Spieltag der Relegation zur Regionalliga Nord steht an - und für den Eimsbütteler TV ist die Ausgangslage glänzend. Nach zwei Siegen aus zwei Spielen führt der Hamburger Vertreter die Aufstiegsrunde mit sechs Punkten und 9:4 Toren an. Am Sonntag, 7. Juni, geht es gegen den Blumenthaler SV um den letzten Schritt in die vierte Liga.
Die Partie findet allerdings nicht wie zunächst geplant im Günther-Volker-Stadion in Celle statt. Wegen schwerer Schäden am Dach wurde das Spiel kurzfristig ins Waldstadion des Heeslinger SC verlegt. Der Anstoß bleibt bei 14 Uhr. Parallel trifft der 1. FC Germania Egestorf-Langreder beim FC Oberneuland auf den SV Todesfelde.
3. Spieltag | Sonntag, 7. Juni 2026 | neutraler Spielort
1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Todesfelde => beim FC Oberneuland, 14 Uhr
Eimsbütteler TV - Blumenthaler SV => beim Heeslinger SC, 14 Uhr
1. Spieltag | Samstag, 30. Mai 2026
SV Todesfelde - Blumenthaler SV - 14 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder - Eimsbütteler TV - 14 Uhr
SV Todesfelde – Blumenthaler SV 2:0
Schiedsrichter: Dominik Kopmann (Hamburg) - Zuschauer: 757
Tore: 1:0 Morten Liebert (54.), 2:0 Marco Drawz (79.)
Sieger im Elfmeterschießen: Blumenthaler SV
1. FC Germania Egestorf-Langreder – Eimsbütteler TV 1:4
Schiedsrichter: Ole Andreas Schulz (Kiel) - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Toralf Hense (30. Foulelfmeter), 0:2 Jon Willem Pauli (39.), 0:3 Toralf Hense (72.), 0:4 Max-Adrian Donel Mbodje (80.), 1:4 Ruwen Albrecht (89.)
Sieger im Elfmeterschießen: Eimsbütteler TV
2. Spieltag | Mittwoch, 3. Juni 2026
Blumenthaler SV - 1. FC Germania Egestorf-Langreder - 19 Uhr
Eimsbütteler TV - SV Todesfelde - 19 Uhr
Eimsbütteler TV – SV Todesfelde 5:3
Schiedsrichter: Alexander Roj (Hannover) - Zuschauer: 2046
Tore: 1:0 Tom Politz (4.), 2:0 Toralf Hense (10.), 3:0 Max-Adrian Donel Mbodje (37.), 4:0 Toralf Hense (57.), 4:1 Morten Liebert (61.), 4:2 Morten Liebert (70. Foulelfmeter), 5:2 Jasper Hölscher (79.), 5:3 Jan-Marc Schneider (81.)
Gelb-Rot: Farid Maboa Dibamba (67./Eimsbütteler TV/)
Sieger Elfmeterschießen: SV Todesfelde
Blumenthaler SV – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 3:2
Tore: 1:0 Paul Lentz (11.), 1:1 Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" (33.), 2:1 Tristan Schaper (52.), 2:2 Finn Hoffmann (85.), 3:2 Ömer Faruk Bulut (90.+2)
Sieger Elfmeterschießen: Blumenthaler SV
Jedes Team hat einmal ein Heimspiel, der dritte und damit letzte Spieltag wird auf neutralem Boden ausgetragen. Während Egestorf-Langreder und Todesfelde beim FC Oberneuland spielen, wird TuS Celle Gastgeber des ETV und von Blumenthal sein. Die beiden Sieger bzw. Erstplatzierten der Aufstiegsrunde steigen in die Regionalliga Nord auf.
SV Todesfelde: Der Meister der Oberliga Schleswig-Holstein will die direkte Rückkehr in die Regionalliga Nord schaffen. Entsprechend spielte Todesfelde zuletzt 2024/25 in der Regionalliga.
Eimsbütteler TV: Auch für den ETV wäre eine erfolgreiche Relegation gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Regionalliga. Die Hamburger haben vor zwei Jahren in der vierten Liga gespielt.
1. FC Germania Egestorf-Langreder: Die Germania hat zuletzt eine starke Entwicklung in der Oberliga Niedersachsen durchlaufen und träumt vom vierten Regionalliga-Jahr (zuletzt 2016 bis 2019).
Blumenthaler SV: Wird der BSV mindestens Zweiter, würden die Bremer zum ersten Mal aufsteigen. Sie spielen seit 20 Jahren in der Bremen-Ligen und haben nun ihre erste Meisterschaft gefeiert.
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