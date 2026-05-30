 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Relegation zur Regionalliga live: So läuft der 1. Spieltag

Relegation zur Regionalliga Nord: Am 1. Spieltag haben der SV Todesfelde und der 1. FC Germania Egestorf-Langreder Heimvorteil - gespielt wird am Samstag. Live-Ticker auf FuPa.

von red · Heute, 10:06 Uhr · 0 Leser
Der ETV muss zuerst auswärts ran.
Der ETV muss zuerst auswärts ran. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Oberliga Niedersachs.

Ab dem 30. Mai 2026 kämpfen der Vizemeister der Oberliga Niedersachsen sowie die Meister der Oberliga Schleswig-Holstein, der Bremen-Liga und der Oberliga Hamburg in der Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga Nord - zwei Klubs werden jubeln.

Eine Besonderheit: Der Eimsbütteler TV nimmt als Vizemeister Hamburgs an der Relegation teil, weil Meister ETSV Hamburg keine Lizenzunterlagen einreichen konnte - mehr hier. Ebenfalls qualifiziert sind der SV Todesfelde aus Schleswig-Holstein und der Blumenthaler SV aus Bremen. Vizemeister in Niedersachsen ist der 1. FC Germania Egestorf-Langreder.

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Knackiges Programm zwischen dem 30. Mai und 7. Juni

Jedes Team hat einmal ein Heimspiel, der dritte und damit letzte Spieltag wird auf neutralem Boden ausgetragen. Während Egestorf-Langreder und Todesfelde beim FC Oberneuland spielen, wird TuS Celle Gastgeber des ETV und von Blumenthal sein. Die beiden Sieger bzw. Erstplatzierten der Aufstiegsrunde steigen in die Regionalliga Nord auf.

Das sind die Teilnehmer der Relegation

SV Todesfelde: Der Meister der Oberliga Schleswig-Holstein will die direkte Rückkehr in die Regionalliga Nord schaffen. Entsprechend spielte Todesfelde zuletzt 2024/25 in der Regionalliga.

>>> Die Chronik des SV Todesfelde

Eimsbütteler TV: Auch für den ETV wäre eine erfolgreiche Relegation gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Regionalliga. Die Hamburger haben vor zwei Jahren in der vierten Liga gespielt.

>>> Die Chronik des Eimsbütteler TV

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Die Germania hat zuletzt eine starke Entwicklung in der Oberliga Niedersachsen durchlaufen und träumt vom vierten Regionalliga-Jahr (zuletzt 2016 bis 2019).

>>> Die Chronik des 1. FC Germania Egestorf-Langreder

Blumenthaler SV: Wird der BSV mindestens Zweiter, würden die Bremer zum ersten Mal aufsteigen. Sie spielen seit 20 Jahren in der Bremen-Ligen und haben nun ihre erste Meisterschaft gefeiert.

>>> Die Chronik des Blumenthaler SV

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Relegation zur Regionalliga Nord - 1. Spieltag: Todesfelde und Egestorf-Langreder legen vor eigenen Zuschauern los

1. Spieltag | Samstag, 30. Mai 2026
SV Todesfelde - Blumenthaler SV - 14 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder - Eimsbütteler TV - 14 Uhr

Heute, 14:00 Uhr
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
Blumenthaler SV
Blumenthaler SVBlumenth. SV
14:00live

>>> Liveticker SV Todesfelde - Blumenthaler SV

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L.
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
14:00

>>> Liveticker 1. FC Germania Egestorf-Langreder - Eimsbütteler TV

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Relegation zur Regionalliga Nord - 2. Blumenthal und ETV mit Heimvorteil

2. Spieltag | Mittwoch, 3. Juni 2026
Blumenthaler SV - 1. FC Germania Egestorf-Langreder - 19 Uhr
Eimsbütteler TV - SV Todesfelde - 19 Uhr

Mi., 03.06.2026, 19:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
19:00

>>> Liveticker Eimsbütteler TV - SV Todesfelde

Mi., 03.06.2026, 19:00 Uhr
Blumenthaler SV
Blumenthaler SVBlumenth. SV
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L.
19:00live

>>> Liveticker Blumenthaler SV - 1. FC Germania Egestorf-Langreder

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Relegation zur Regionalliga Nord - 3. Spieltag: neutrale Spielorte

3. Spieltag | Sonntag, 7. Juni 2026 | neutraler Spielort
1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Todesfelde => beim FC Oberneuland, 14 Uhr
Eimsbütteler TV - Blumenthaler SV => beim TuS Celle, 14 Uhr

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L.
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
14:00live

>>> Liveticker 1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Todesfelde

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
Blumenthaler SV
Blumenthaler SVBlumenth. SV
14:00live

>>> Liveticker Eimsbütteler TV - Blumenthaler SV

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