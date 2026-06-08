 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Relegation zur Regionalliga: Entscheidung fällt beim FK Pirmasens

Im dritten Spiel in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest gastiert der VfR Mannheim in Pirmasens.

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: RSCP Photo

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Die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest bietet auch in dieser Saison wieder viel Drama und Spannung. Zum Auftakt siegte der VfR Mannheim gegen Eddersheim mit 4:1, am Wochenende gelang dem FCE dann ebenfalls ein 4:1-Erfolg über Pirmasens und nun kommt es zum entscheidenden dritten Spiel zwischen dem FKP und den Mannheimern.

Relegation zur Regionalliga Südwest

1. Spiel

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
4
1
+Video

VfR Mannheim – FC Eddersheim 4:1
Schiedsrichter: Jan-Vincent Ritter (Kaiserslautern ) - Zuschauer: 2913
Tore: 1:0 Lennart Thum (26.), 1:1 Demyan Imek (31.), 2:1 Kevin Krüger (43.), 3:1 Angel Darel Denzel Arthee (61. Eigentor), 4:1 Pasqual Pander (78.)

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2. Spiel

Gestern, 14:00 Uhr
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
4
1

FC Eddersheim – FK Pirmasens 4:1
Schiedsrichter: Niklas Diehm (Langenalb) - Zuschauer: 1214
Tore: 0:1 Manuel Grünnagel (8.), 1:1 Maximilian Thomasberger (14.), 2:1 Maximilian Thomasberger (27.), 3:1 Patrick Schorr (35. Foulelfmeter), 4:1 Niklas Kraus (73.)

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3. Spiel

Mi., 10.06.2026, 19:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
19:00live

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Beim Blick auf die Tabelle wird relativ schnell klar, wer als Favorit in dieses dritte Duell geht. Mit drei Punkten und +3 Toren würde dem VfR Mannheim sogar eine knappe Niederlage reichen, um die Aufstiegsrunde für sich zu entscheiden. Pirmasens muss hingegen mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen, um sowohl Eddersheim als auch Mannheim hinter sich zu lassen. Eddersheim hat bei dieser Konstellation wohl kaum noch eine Chance. In der Liga-Phase gab es für Pirmasens in 17 Heimspielen nur eine Niederlage, diese Heimstärke wollen die Gastgeber auch im entscheidenden dritten Aufstiegsspiel nutzen.

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