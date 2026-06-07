 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Relegation zur Regionalliga: 4:1-Sieg von Eddersheim im zweiten Spiel

Nach der Auftaktniederlage in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest schlägt der FC Eddersheim nun den FK Pirmasens!

von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jan-Niclas Grömling

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
Oberliga Rhein-Pf-Saa
OL Baden-Württemberg
Relegation RL Südwest
Regionalliga Südwest

Im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest gelang dem FC Eddersheim ein klarer 4:1-Heimsieg gegen den FK Primasens, der erstmals in dieser Runde spielte. Nach der 1:4-Niederlage im ersten Spiel gegen Mannheim wird Eddersheim wohl dennoch kaum eine Aufstiegschance mehr haben.

Relegation zur Regionalliga Südwest

1. Spiel

Do., 04.06.2026, 14:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
4
1
+Video

VfR Mannheim – FC Eddersheim 4:1
Schiedsrichter: Jan-Vincent Ritter (Kaiserslautern ) - Zuschauer: 2913
Tore: 1:0 Lennart Thum (26.), 1:1 Demyan Imek (31.), 2:1 Kevin Krüger (43.), 3:1 Angel Darel Denzel Arthee (61. Eigentor), 4:1 Pasqual Pander (78.)

---

2. Spiel

Heute, 14:00 Uhr
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
4
1
Abpfiff

Bereits nach acht Minuten sorgte Manuel Grünnagel für den frühen Jubel der Gäste aus Pirmasens. Die Hausherren wollten die schnelle Antwort und diese gelang nach einer Viertelstunde durch Maximilian Thomasberger. In der 27. Minuten jubelte der hessische Vertreter erneut, als Thomasberger mit seinem zweiten Treffer für das 2:1 sorgte. Noch vor der Pause verwandelte Patrick Schorr (35.) einen Elfmeter zum 3:1. Nach dem Seitenwechsel probierten beide Mannschaften erneut viel, doch lediglich Niklas Kraus (73.) traf für Eddersheim.

Nach dem zweiten Spiel steht Mannheim weiter an der Spitze der Tabelle mit drei Punkten und +3 Toren, ebenfalls drei Punkte hat Eddersheim mit einem neutralen Torverhältnis. Pirmasens ist Letzter mit -3 Toren und ohne Punkte. Im letzten Spiel wird es nun zwischen Mannheim und Primasens um die Aufstieg gehen. Der FKP müsste mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen, um beide anderen Teams zu überholen. Eddersheim hat demnach kaum eine Chance auf den Aufstieg.

---

3. Spiel

Mi., 10.06.2026, 19:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
19:00live

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________