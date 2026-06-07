Relegation zur Regionalliga: 4:1-Sieg von Eddersheim im zweiten Spiel

2. Spiel

Bereits nach acht Minuten sorgte Manuel Grünnagel für den frühen Jubel der Gäste aus Pirmasens. Die Hausherren wollten die schnelle Antwort und diese gelang nach einer Viertelstunde durch Maximilian Thomasberger. In der 27. Minuten jubelte der hessische Vertreter erneut, als Thomasberger mit seinem zweiten Treffer für das 2:1 sorgte. Noch vor der Pause verwandelte Patrick Schorr (35.) einen Elfmeter zum 3:1. Nach dem Seitenwechsel probierten beide Mannschaften erneut viel, doch lediglich Niklas Kraus (73.) traf für Eddersheim.

Nach dem zweiten Spiel steht Mannheim weiter an der Spitze der Tabelle mit drei Punkten und +3 Toren, ebenfalls drei Punkte hat Eddersheim mit einem neutralen Torverhältnis. Pirmasens ist Letzter mit -3 Toren und ohne Punkte. Im letzten Spiel wird es nun zwischen Mannheim und Primasens um die Aufstieg gehen. Der FKP müsste mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen, um beide anderen Teams zu überholen. Eddersheim hat demnach kaum eine Chance auf den Aufstieg.