Relegation zur Oberliga startet: Bruchsal reist zum SC Lahr

In der ersten Runde der Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg beginnt für SC Lahr und den 1. FC Bruchsal 1899 ein nervenaufreibender Zweikampf über Hin- und Rückspiel. Nur der Sieger der beiden Partien bleibt im Rennen und darf anschließend gegen den Vizemeister der Verbandsliga Württemberg, FC Holzhausen, um den Oberliga-Aufstieg spielen. Lahr kommt als Zweiter der Verbandsliga Südbaden mit 62 Punkten und 68:43 Toren, Bruchsal als Zweiter der Verbandsliga Baden mit 61 Punkten und 77:39 Toren. Es ist ein Duell zweier starker Vizemeister, für die jetzt nur noch das Weiterkommen zählt.
Hinspiel
Für den SC Lahr beginnt diese Relegation mit einem Heimspiel, das sofort Gewicht trägt. Der südbadische Vizemeister schloss die Saison mit 62 Punkten auf Rang zwei ab und stellte mit 68 Treffern eine starke Offensive. Doch auch defensiv war das Bild mit 43 Gegentoren stabil genug, um sich diese Chance zu verdienen. Zuhause kann Lahr nun vorlegen und sich eine Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten.
Der 1. FC Bruchsal 1899 reist mit fast identischer Punktzahl, aber einem noch markanteren Torverhältnis an. 77:39 Tore zeigen, dass der badische Vizemeister viel Offensivkraft mitbringt. Genau darin liegt die Spannung dieses Hinspiels: Lahr will vor eigenem Publikum den ersten Schlag setzen, Bruchsal schon auswärts die Tür zur zweiten Runde aufstoßen. Der Sieger nach beiden Spielen trifft anschließend auf FC Holzhausen.
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Rückspiel
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In der zweiten Runde wartet dann der württembergische Vizemeister FC Holzhausen auf den Sieger des Duells zwischen SC Lahr und dem 1. FC Bruchsal 1899. Das Hinspiel findet am Samstag, 13. Juni, beim Sieger der ersten Runde statt, ehe FC Holzhausen am Sonntag, 21. Juni, im Rückspiel Heimrecht hat. Erst nach diesen beiden Partien fällt die endgültige Entscheidung darüber, wer in die Oberliga Baden-Württemberg aufsteigt und wer in der Verbandsliga bleibt.