Relegation zur Oberliga startet: Bruchsal reist zum SC Lahr

Für den SC Lahr beginnt diese Relegation mit einem Heimspiel, das sofort Gewicht trägt. Der südbadische Vizemeister schloss die Saison mit 62 Punkten auf Rang zwei ab und stellte mit 68 Treffern eine starke Offensive. Doch auch defensiv war das Bild mit 43 Gegentoren stabil genug, um sich diese Chance zu verdienen. Zuhause kann Lahr nun vorlegen und sich eine Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten.

Der 1. FC Bruchsal 1899 reist mit fast identischer Punktzahl, aber einem noch markanteren Torverhältnis an. 77:39 Tore zeigen, dass der badische Vizemeister viel Offensivkraft mitbringt. Genau darin liegt die Spannung dieses Hinspiels: Lahr will vor eigenem Publikum den ersten Schlag setzen, Bruchsal schon auswärts die Tür zur zweiten Runde aufstoßen. Der Sieger nach beiden Spielen trifft anschließend auf FC Holzhausen.