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Relegation zur Oberliga: SC Lahr jubelt im Elfmeterschießen
Im Duell der beiden badischen Vizemeister setzte sich der südbadische Vertreter durch.
In der ersten Runde der Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg reichten spannende 210 Minuten noch nicht, um einen Sieger hervorzubringen. Nach dem 2:1-Sieg des 1. FC Bruchsal im Hinspiel, gab es beim aktuellen Rückspiel eine 2:1-Führung des SC Lahr nach 90 Minuten. Doch auch in der Verlängerung konnte keine Entscheidung herbeigeführt werden. Am Ende jubelte der SC Lahr.
Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 1. Runde
Der SC Lahr begann im zweiten Duell der beiden badischen Verbandsliga-Vizemeister mutig und wurde nach einer halben Stunde mit der Führung belohnt. Konstantin Fries verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf das zweite Tor, doch Bruchsal nutze einen Moment der Unaufmerksamtkeit zum Ausgleich. Paulino de Tullio traf nach 69 Minuten zum 1:1. In der hektischen Schlussphase der regulären Spielzeit sah erst Bruchsals Kevin Sollorz die Gelb-Rote Karte. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Lahrs Fries mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 und erzwang damit die Verlängerung und anschließend auch das Elfmeterschießen. Vom Punkt setzten sich die Gäste am Ende durch.
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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 2. Runde