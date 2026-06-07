 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Relegation zur Oberliga: SC Lahr jubelt im Elfmeterschießen

Im Duell der beiden badischen Vizemeister setzte sich der südbadische Vertreter durch.

von red · Heute, 20:03 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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In der ersten Runde der Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg reichten spannende 210 Minuten noch nicht, um einen Sieger hervorzubringen. Nach dem 2:1-Sieg des 1. FC Bruchsal im Hinspiel, gab es beim aktuellen Rückspiel eine 2:1-Führung des SC Lahr nach 90 Minuten. Doch auch in der Verlängerung konnte keine Entscheidung herbeigeführt werden. Am Ende jubelte der SC Lahr.

Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 1. Runde

Hinspiel

Do., 04.06.2026, 18:00 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
1. FC Bruchsal 1899 e.V.
1. FC Bruchsal 1899 e.V.1.FCBruchsal
1
2
+Video

SC Lahr – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 1:2
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Jimmy Marton (35.), 0:2 Jonas Malsam (85.), 1:2 Nico Schumacher (90.+1)

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Rückspiel

Heute, 17:00 Uhr
1. FC Bruchsal 1899 e.V.
1. FC Bruchsal 1899 e.V.1.FCBruchsal
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
4
n.E.
6
Abpfiff
Der SC Lahr begann im zweiten Duell der beiden badischen Verbandsliga-Vizemeister mutig und wurde nach einer halben Stunde mit der Führung belohnt. Konstantin Fries verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf das zweite Tor, doch Bruchsal nutze einen Moment der Unaufmerksamtkeit zum Ausgleich. Paulino de Tullio traf nach 69 Minuten zum 1:1. In der hektischen Schlussphase der regulären Spielzeit sah erst Bruchsals Kevin Sollorz die Gelb-Rote Karte. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Lahrs Fries mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 und erzwang damit die Verlängerung und anschließend auch das Elfmeterschießen. Vom Punkt setzten sich die Gäste am Ende durch.

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 2. Runde

Sa., 13.06.2026, 00:00 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
00:00live

Der SC Lahr trifft in den nächsten beiden Wochen auf den württembergischen Verbandsliga-Vizemeister FC Holzhausen.

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