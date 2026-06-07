 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Relegation zur Oberliga: Rückspiel geht ins Elfmeterschießen

Im Duell der beiden badischen Vizemeister gibt es auch nach der Verlängerung noch keinen Sieger - es läuft das Elfmeterschießen.

von Timo Babic · Gestern, 19:43 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

In der ersten Runde der Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg reichten spannende 180 Minuten noch nicht, um einen Sieger hervorzubringen. Nach dem 2:1-Sieg des 1. FC Bruchsal im Hinspiel, gab es beim aktuellen Rückspiel eine 2:1-Führung des SC Lahr nach 90 Minuten. Es läuft das Elfmeterschießen...

Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 1. Runde

Hinspiel

SC Lahr – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 1:2
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Jimmy Marton (35.), 0:2 Jonas Malsam (85.), 1:2 Nico Schumacher (90.+1)

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Rückspiel

Der SC Lahr begann im zweiten Duell der beiden badischen Verbandsliga-Vizemeister mutig und wurde nach einer halben Stunde mit der Führung belohnt. Konstantin Fries verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf das zweite Tor, doch Bruchsal nutze einen Moment der Unaufmerksamtkeit zum Ausgleich. Paulino de Tullio traf nach 69 Minuten zum 1:1. In der hektischen Schlussphase der regulären Spielzeit sah erst Bruchsals Kevin Sollorz die Gelb-Rote Karte. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Lahrs Fries mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 und erzwang damit die Verlängerung und nun auch das Elfmeterschießen. Wer setzt sich nun durch und zieht das Ticket für die nächste Runde?

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 2. Runde

Der Sieger der ersten Runde trifft in den nächsten beiden Wochen auf den württembergischen Verbandsliga-Vizemeister FC Holzhausen.

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