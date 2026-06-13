Relegation zur Oberliga: Lahr und Holzhausen trennen sich ohne Sieger

In der ersten Runde der Aufstiegsrelegation zur Oberliga Baden-Württemberg hatte der SC Lahr nach einem dramatischen Finish die Nase vorne. Nun geht es für den südbadischen Vertreter gegen den FC Holzhausen, VIzemeister der Verbandsliga Württemberg. Zunächst ist Lahr Gastgeber, eine Woche später geht es in Holzhausen um die Entscheidung.
Hinspiel
SC Lahr – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 1:2
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Jimmy Marton (35.), 0:2 Jonas Malsam (85.), 1:2 Nico Schumacher (90.+1)
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Rückspiel
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Hinspiel
Es war unterm Strich ein Spiel ohne viele Highlights. Nach einem leicht überlegenen Start des SC Lahr glichen sich beide Teams aus. Nach 42 Minuten setzte sich Tim Steinhilber stark durch und traf zur Holzhausener Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ohne klare Akzente. Erst eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Jannis Kalt der Ausgleich für Lahr. Bis zum Schluss egalisierten sich die Teams weiterhin, sodass auf ein spannendes Rückspiel gewartet werden kann.
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Rückspiel
Das zweite Aufeinandertreffen des FC Holzhausen und SC Lahr findet am 21. Juni, um 15 Uhr statt.
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