 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation zur Oberliga: Lahr und Holzhausen trennen sich ohne Sieger

Das Hinspiel in der finalen Runde um das letzte Ticket für die Oberliga steht an.

von Timo Babic · Heute, 17:38 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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OL Baden-Württemberg

In der ersten Runde der Aufstiegsrelegation zur Oberliga Baden-Württemberg hatte der SC Lahr nach einem dramatischen Finish die Nase vorne. Nun geht es für den südbadischen Vertreter gegen den FC Holzhausen, VIzemeister der Verbandsliga Württemberg. Zunächst ist Lahr Gastgeber, eine Woche später geht es in Holzhausen um die Entscheidung.

Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 1. Runde

Hinspiel

Do., 04.06.2026, 18:00 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
1. FC Bruchsal 1899 e.V.
1. FC Bruchsal 1899 e.V.1.FCBruchsal
1
2
+Video

SC Lahr – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 1:2
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Jimmy Marton (35.), 0:2 Jonas Malsam (85.), 1:2 Nico Schumacher (90.+1)

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Rückspiel

So., 07.06.2026, 17:00 Uhr
1. FC Bruchsal 1899 e.V.
1. FC Bruchsal 1899 e.V.1.FCBruchsal
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
4
n.E.
6
Abpfiff
1. FC Bruchsal 1899 e.V. – SC Lahr 4:6 n.E.
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Konstantin Fries (29. Foulelfmeter), 1:1 Paulino de Tullio (69.), 1:2 Konstantin Fries (90.+1)
Gelb-Rot: Kevin Sollorz (90./1. FC Bruchsal 1899 e.V./)

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 2. Runde

Hinspiel

Heute, 15:30 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
1
1
Abpfiff
+Video

Es war unterm Strich ein Spiel ohne viele Highlights. Nach einem leicht überlegenen Start des SC Lahr glichen sich beide Teams aus. Nach 42 Minuten setzte sich Tim Steinhilber stark durch und traf zur Holzhausener Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ohne klare Akzente. Erst eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Jannis Kalt der Ausgleich für Lahr. Bis zum Schluss egalisierten sich die Teams weiterhin, sodass auf ein spannendes Rückspiel gewartet werden kann.

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Rückspiel

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
15:00

Das zweite Aufeinandertreffen des FC Holzhausen und SC Lahr findet am 21. Juni, um 15 Uhr statt.

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