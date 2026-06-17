Relegation zur Oberliga: Finaler Showdown beim FC Holzhausen

Im finalen Rückspiel der 2. Runde in der Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg kommt es erneut zum Aufeinandertreffen des württembergischen Verbandsliga-Vizemeister FC Holzhausen und des südbadischen Vertreters SC Lahr.
Hinspiel
SC Lahr – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 1:2
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Jimmy Marton (35.), 0:2 Jonas Malsam (85.), 1:2 Nico Schumacher (90.+1)
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Rückspiel
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Hinspiel
SC Lahr – FC Holzhausen 1:1
Zuschauer: 1200
Tore: 0:1 Tim Steinhilber (42.), 1:1 Jannis Kalt (76.)
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Rückspiel
Das Hinspiel beim SC Lahr war spielerisch kein Leckerbissen, beide Teams egalisierten sich über weite Strecken und so trennten sich die beiden verbliebenen Relegationsteilnehmer am Ende mit einem Remis. Dementsprechend ist die Grundlage für das Rückspiel geschaffen: Wer gewinnt, erhält den letzten Startplatz in der Oberliga Baden-Württemberg. Holzhausen freut sich über den Heimvorteil, wobei Lahr seine Auswärtsstärke auf den Platz bringen will.
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