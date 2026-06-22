Relegation zur Oberliga: Filmreifes Finale zum Saisonabschluss

Die erste Runde begann für Lahr mit einem Heimspiel, das sich trotz des späteren Verlaufs wie eine Warnung lesen ließ. Der Vizemeister der Verbandsliga Südbaden traf auf den 1. FC Bruchsal, den Zweiten aus Nordbaden, und geriet nach 35 Minuten durch Jimmy Marton in Rückstand. Bruchsal verteidigte den Vorteil lange mit jener Nüchternheit, die Relegationsspiele oft prägt: nicht schön, aber wirkungsvoll. Als Jonas Malsam in der 85. Minute auf 0:2 stellte, schien Lahr im eigenen Stadion schwer beschädigt. Doch Nico Schumacher verkürzte in der Nachspielzeit zum 1:2 und hielt damit nicht nur die Rechnung offen, sondern auch die Überzeugung am Leben. Unter Schiedsrichter Maurice Rummel aus Balingen entstand so ein Ergebnis, das Bruchsal scheinbar Sicherheit gab, Lahr aber einen kleinen, später entscheidenden Rest Hoffnung ließ. Es war noch kein Aufbruch, eher ein Widerstand gegen das frühe Ende. Diese Hoffnung sollte wenige Tage später das ganze Duell noch einmal grundlegend verändern.

Das Rückspiel in Bruchsal wurde vor 800 Zuschauern zu einem ersten Nervenstück. Konstantin Fries traf in der 29. Minute per Foulelfmeter zum 0:1 und brachte Lahr damit in der Gesamtrechnung zurück. Paulino de Tullio glich in der 69. Minute aus, Kevin Sollorz sah in der Schlussminute Gelb-Rot, und als Fries in der Nachspielzeit zum 1:2 traf, war das Hinspielergebnis gespiegelt. Die Verlängerung brachte keine Entscheidung, wohl aber erste Vorzeichen jener Belastung, die diese Relegation bestimmen sollte. Im Elfmeterschießen trafen Jamie Stopp, Kevin Giessler, Moritz Bandle und Fries für Lahr, während auch Bruchsal antwortete. Nico Gutjahr und Leon Bross scheiterten sogar an Bruchsals Torwart, doch Lahr überstand diesen Drahtseilakt dennoch mit 6:4 nach Elfmetern. Aus dem Rückstand war ein Fortkommen geworden, aus Zweifel vorläufige Stärke. Schiedsrichter John Bender aus Gomaringen leitete eine Begegnung, die Lahrs Mannschaft nicht souverän gewann, aber mit bemerkenswerter Beharrlichkeit auf die nächste Bühne in dieser Relegation brachte.

In der finalen Runde wartete mit dem FC Holzhausen der Vizemeister der Verbandsliga Württemberg. Das Hinspiel in Lahr sahen 1200 Zuschauer, und es erzählte bereits von der Zähigkeit dieses Duells. Tim Steinhilber brachte Holzhausen in der 42. Minute in Führung, Jannis Kalt glich in der 76. Minute zum 1:1 aus. Damit blieb vor dem Rückspiel alles offen. In Holzhausen begann die Entscheidung um 15 Uhr und entwickelte sich zu einem Nachmittag, der erst um 18.30 Uhr endete. Lahr wirkte früh entschlossener, kam zu Abschlüssen und ging in der 21. Minute durch Moritz Bandle nach einem Eckball per Kopf in Führung. Holzhausen antwortete mit Chancen, verlor aber Erind Zogu nach einer Rudelbildung in der 44. Minute durch Rot. Dennoch hielt der Gastgeber das Spiel offen, zunächst eher mit Widerstand als mit spielerischer Klarheit. Lahr dagegen ließ den Ball phasenweise laufen, verpasste aber früh die beruhigende zweite Antwort für diesen heißen Nachmittag.