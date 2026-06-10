 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation zur Oberliga: FC Holzhausen reist zum SC Lahr

Das Hinspiel in der finalen Runde um das letzte Ticket für die Oberliga steht an.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Verbandsliga 25/26
VL Südbaden
OL Baden-Württemberg 25/26
Verbandsliga WFV
Rel. OL Baden-Württ.

In der ersten Runde der Aufstiegsrelegation zur Oberliga Baden-Württemberg hatte der SC Lahr nach einem dramatischen Finish die Nase vorne. Nun geht es für den südbadischen Vertreter gegen den FC Holzhausen, VIzemeister der Verbandsliga Württemberg. Zunächst ist Lahr Gastgeber, eine Woche später geht es in Holzhausen um die Entscheidung.

Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 1. Runde

Hinspiel

Do., 04.06.2026, 18:00 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
1. FC Bruchsal 1899 e.V.
1. FC Bruchsal 1899 e.V.1.FCBruchsal
1
2
+Video

SC Lahr – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 1:2
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Jimmy Marton (35.), 0:2 Jonas Malsam (85.), 1:2 Nico Schumacher (90.+1)

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Rückspiel

So., 07.06.2026, 17:00 Uhr
1. FC Bruchsal 1899 e.V.
1. FC Bruchsal 1899 e.V.1.FCBruchsal
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
4
n.E.
6
Abpfiff
1. FC Bruchsal 1899 e.V. – SC Lahr 4:6 n.E.
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Konstantin Fries (29. Foulelfmeter), 1:1 Paulino de Tullio (69.), 1:2 Konstantin Fries (90.+1)
Gelb-Rot: Kevin Sollorz (90./1. FC Bruchsal 1899 e.V./)

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 2. Runde

Hinspiel

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
15:30live

Erst im Elfmeterschießen war letztes Wochenende die Entscheidung gefallen, dass der SC Lahr in die finale Runde der Aufstiegsrelegation zur Oberliga Baden-Württemberg dem FC Holzhausen gegenüber stehen wird. Nun geht es erneut in zwei Duellen um das finale Ticket für die Oberliga. Holzhausen will nach dem verpassten Aufstieg im Vorjahr nun wieder in der Oberliga zurückkehren, für Lahr wäre es eine Premiere in der Oberliga.

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Rückspiel

Das zweite Aufeinandertreffen des FC Holzhausen und SC Lahr findet am 21. Juni, um 15 Uhr statt.

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