Relegation zur Oberliga: FC Holzhausen reist zum SC Lahr

In der ersten Runde der Aufstiegsrelegation zur Oberliga Baden-Württemberg hatte der SC Lahr nach einem dramatischen Finish die Nase vorne. Nun geht es für den südbadischen Vertreter gegen den FC Holzhausen, VIzemeister der Verbandsliga Württemberg. Zunächst ist Lahr Gastgeber, eine Woche später geht es in Holzhausen um die Entscheidung.
Hinspiel
SC Lahr – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 1:2
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Jimmy Marton (35.), 0:2 Jonas Malsam (85.), 1:2 Nico Schumacher (90.+1)
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Rückspiel
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Hinspiel
Erst im Elfmeterschießen war letztes Wochenende die Entscheidung gefallen, dass der SC Lahr in die finale Runde der Aufstiegsrelegation zur Oberliga Baden-Württemberg dem FC Holzhausen gegenüber stehen wird. Nun geht es erneut in zwei Duellen um das finale Ticket für die Oberliga. Holzhausen will nach dem verpassten Aufstieg im Vorjahr nun wieder in der Oberliga zurückkehren, für Lahr wäre es eine Premiere in der Oberliga.
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Rückspiel
Das zweite Aufeinandertreffen des FC Holzhausen und SC Lahr findet am 21. Juni, um 15 Uhr statt.
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