Relegation zur Oberliga: Bruchsal gewinnt Hinspiel beim SC Lahr

Im ersten Aufeinandertreffen der beiden badischen Vizemeistern sorgte der 1. FC Bruchsal für einen knappen 1:2-Sieg. Zur 1:0-Pausenführung traf Gäste-Spieler Jimmy Marton (35.), der per Fallrückzieher ins Tor schoss. Aufgrund der starken Phase vor dem Seitenwechsel verdiente sich Bruchsal die Führung. Der SC Lahr probierte im zweiten Durchgang viel, doch fünf Minuten vor dem Ende gelang Jonas Malsam der Treffer zum 2:0. In Schlussphase warfen die Hausherren nochmal alles nach vorne und wurden mit dem Anschlusstor von Nico Schumacher in der ersten Minute der Nachspielzeit belohnt. Der späte Treffer der Gastgeber sorgte für eine veränderte Ausgangslage, sodass Lahr im Rückspiel ein Sieg reichen würde, um das Aus zu verhindern. Die Gäste wurden mit dem 2:1 für einen mutigen Auftritt belohnt und haben sich damit die etwas bessere Ausgangslage für das Rückspiel in Bruchsal erspielt.

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Rückspiel