 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Relegation zur Oberliga: Bruchsal gewinnt Hinspiel beim SC Lahr

Der Vizemeister der Verbandsliga Nordbaden schlägt den südbadischen Vertreter mit 2:1.

von red · Heute, 20:03 Uhr · 0 Leser
– Foto: Siegfried Lörz

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In der ersten Runde der Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg gab es für den 1. FC Bruchsal einen 2:1-Hinspielsieg. Gegen den südbadischen Verbandsliga-Vizemeister SC Lahr sorgten die Treffer von Jimmy Marton und Jonas Malsam für den wichtigen Auftaktsieg. Dem SC Lahr blieb nur der späte Anschluss.

Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 1. Runde

Hinspiel

Heute, 18:00 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
1. FC Bruchsal 1899 e.V.
1. FC Bruchsal 1899 e.V.1.FCBruchsal
1
2
Abpfiff

Im ersten Aufeinandertreffen der beiden badischen Vizemeistern sorgte der 1. FC Bruchsal für einen knappen 1:2-Sieg. Zur 1:0-Pausenführung traf Gäste-Spieler Jimmy Marton (35.), der per Fallrückzieher ins Tor schoss. Aufgrund der starken Phase vor dem Seitenwechsel verdiente sich Bruchsal die Führung. Der SC Lahr probierte im zweiten Durchgang viel, doch fünf Minuten vor dem Ende gelang Jonas Malsam der Treffer zum 2:0. In Schlussphase warfen die Hausherren nochmal alles nach vorne und wurden mit dem Anschlusstor von Nico Schumacher in der ersten Minute der Nachspielzeit belohnt. Der späte Treffer der Gastgeber sorgte für eine veränderte Ausgangslage, sodass Lahr im Rückspiel ein Sieg reichen würde, um das Aus zu verhindern. Die Gäste wurden mit dem 2:1 für einen mutigen Auftritt belohnt und haben sich damit die etwas bessere Ausgangslage für das Rückspiel in Bruchsal erspielt.

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Rückspiel

So., 07.06.2026, 17:00 Uhr
1. FC Bruchsal 1899 e.V.
1. FC Bruchsal 1899 e.V.1.FCBruchsal
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
17:00live

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 2. Runde

In der zweiten Runde wartet dann der württembergische Vizemeister FC Holzhausen auf den Sieger des Duells zwischen SC Lahr und dem 1. FC Bruchsal 1899. Das Hinspiel findet am Samstag, 13. Juni, beim Sieger der ersten Runde statt, ehe FC Holzhausen am Sonntag, 21. Juni, im Rückspiel Heimrecht hat. Erst nach diesen beiden Partien fällt die endgültige Entscheidung darüber, wer in die Oberliga Baden-Württemberg aufsteigt und wer in der Verbandsliga bleibt.