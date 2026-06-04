Relegation zur Oberliga: Bruchsal gewinnt Hinspiel beim SC Lahr

In der ersten Runde der Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg gab es für den 1. FC Bruchsal einen 2:1-Hinspielsieg. Gegen den südbadischen Verbandsliga-Vizemeister SC Lahr sorgten die Treffer von Jimmy Marton und Jonas Malsam für den wichtigen Auftaktsieg. Dem SC Lahr blieb nur der späte Anschluss.
Hinspiel
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Rückspiel
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In der zweiten Runde wartet dann der württembergische Vizemeister FC Holzhausen auf den Sieger des Duells zwischen SC Lahr und dem 1. FC Bruchsal 1899. Das Hinspiel findet am Samstag, 13. Juni, beim Sieger der ersten Runde statt, ehe FC Holzhausen am Sonntag, 21. Juni, im Rückspiel Heimrecht hat. Erst nach diesen beiden Partien fällt die endgültige Entscheidung darüber, wer in die Oberliga Baden-Württemberg aufsteigt und wer in der Verbandsliga bleibt.