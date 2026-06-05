Relegation zur Oberliga: Bruchsal bittet Lahr zum Rückspiel

Im Rückspiel erwartet nun der nordbadische Verbandsliga-Vizemeister 1. FC Bruchsal den südbadischen Vertreter SC Lahr. Nach dem Hinspielsieg am Donnerstag gehen die Hausherren mit einem Vorteil in die Partie. Doch in der Runde landete Lahr auf dem zweiten Rang der Auswärtstabelle und will nun auch in der Fremde wieder zuschlagen. Für beide Mannschaften geht es um die Krönung der Verbandsliga-Saison und den Einzug in die 2. Runde der Aufstiegsrunde zur Oberliga Baden-Württemberg. Der Sieger hat eine Woche später direkt ein Heimspiel gegen den württembergischen Verbandsliga-Vizemeister FC Holzhausen. Auch in Bruchsal werden nun wieder zahlreiche Zuschauer erwartet, die ihre jeweilige Mannschaft anfeuern. Bruchsal will nach vier Verbandsliga-Jahren nun die Rückkehr in die Oberliga, für Lahr wäre es eine Premiere im Oberhaus von Baden-Württemberg.

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 2. Runde

In der zweiten Runde wartet dann der württembergische Vizemeister FC Holzhausen auf den Sieger des Duells zwischen SC Lahr und dem 1. FC Bruchsal 1899. Das Hinspiel findet am Samstag, 13. Juni, beim Sieger der ersten Runde statt, ehe FC Holzhausen am Sonntag, 21. Juni, im Rückspiel Heimrecht hat. Erst nach diesen beiden Partien fällt die endgültige Entscheidung darüber, wer in die Oberliga Baden-Württemberg aufsteigt und wer in der Verbandsliga bleibt.