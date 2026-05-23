 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ticker

Relegation zur LL LIVE: Tor in der Schlussphase - Aschheim machts klar

Relegationsrückspiel zur Landesliga

von Paul Ruser · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser
Spielt der FC Aschheim nächste Saison in der Landesliga?
Spielt der FC Aschheim nächste Saison in der Landesliga? – Foto: Sven Leifer

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LL-Relegation
Karlsfeld
FC Aschheim

Am Samstagnachmittag steht das Relegationsrückspiel der ersten Runde zwischen dem TSV Eintracht Karlsfeld und dem FC Aschheim an. Im Hinspiel konnte Aschheim mit 2:0 gewinnen. Der LIVE-Ticker.

Heute, 16:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
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FC Aschheim
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