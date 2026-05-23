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Relegation zur LL LIVE: Planegg-Krailling gastiert in Dornach
Relegationsrückspiel zur Landesliga
von Paul Ruser · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Will heute den Aufstieg klarmachen: Der SV Planegg-Krailling. – Foto: Tamara Rabuser
Am Samstagnachmittag steigt das Relegationsrückspiel für die nächste Landesliga-Saison zwischen dem SV Dornach und dem SV Planegg-Krailling. Die Gäste konnte das Hinspiel mit 4:2 für sich entscheiden. Der LIVE-Ticker.