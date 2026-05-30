 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ticker

Relegation zur LL LIVE: Planegg gegen Aschheim - wer steigt auf?

Rückspiel der Landesliga-Relegation

von Paul Ruser · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Will das Rückspiel gewinnen und aufsteigen: Der FC Aschheim.
Will das Rückspiel gewinnen und aufsteigen: Der FC Aschheim. – Foto: Sven Leifer

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LL-Relegation
FC Aschheim
Planegg-Kr.

Im Rückspiel zum Aufstieg in die Landesliga duellieren sich heute der SV Planegg-Krailling und der FC Aschheim. Das Hinspiel endete unentschieden, somit ist für beide Teams alles drin. Der LIVE-Ticker:

Heute, 16:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
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Das Hinspiel:

Mi., 27.05.2026, 18:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
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Abpfiff
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