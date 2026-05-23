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Relegation zur LL LIVE: Aschheim mit guten Karten in Karlsfeld
Relegationsrückspiel zur Landesliga
von Paul Ruser · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Spielt der FC Aschheim nächste Saison in der Landesliga? – Foto: Sven Leifer
Am Samstagnachmittag steht das Relegationsrückspiel für die kommende Landesliga-Saison zwischen dem TSV Eintracht Karlsfeld und dem FC Aschheim an. Im Hinspiel konnte Aschheim mit 2:0 gewinnen. Der LIVE-Ticker.