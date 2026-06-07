Relegation zur Landesliga steht: Diese Teams sind dabei Alle Teilnehmer für die Relegation der Landesliga Niederrhein stehen fest - die Auftaktspiele sind für den Mittwoch geplant, die Paarungen sind fix. von André Nückel · Heute, 18:06 Uhr · 0 Leser

Rot-Weiss Essen II ist dabei. – Foto: Markus Becker

Fünf Vizemeister der Bezirksliga Niederrhein haben noch gefehlt, doch nach Abpfiff des letzten Spieltags ist alles fix: Die insgesamt sechs Tabellenzweiten ermitteln noch zwei zusätzliche Aufsteiger in die Landesliga - gespielt wird ab Mittwoch.

Während die sechs Meister der Bezirksliga direkt aufsteigen, ermitteln die Vizemeister in zwei Dreiergruppen zwei weitere Landesliga-Aufsteiger. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat vor der Saison bereits die Gruppen ausgelost und festgelegt, in welcher Reihenfolge gespielt wird. Die Sportfreunde Broekhuysen stehen als einziger Klub vor dem letzten Spieltag sicher in der Aufstiegsrunde, deshalb kann der Vertreter der Gruppe 4 auch schon die Konkurrenz beobachten. Spannend ist es unter anderem bei Sportfreunde Neuwerk: Weil Tabellenführer OSV Meerbusch in der Gruppe 3 spielfrei hat, kann Neuwerk mit einem Sieg aus eigener Kraft Meister werden. Aktuell ginge es aber in die Relegation. Auch in den anderen Gruppen ist das Rennen noch offen, weshalb sich folgendes Bild ergibt: