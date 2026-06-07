Relegation zur Landesliga steht: Diese Teams sind dabei

Fünf Vizemeister der Bezirksliga Niederrhein haben noch gefehlt, doch nach Abpfiff des letzten Spieltags ist alles fix: Die insgesamt sechs Tabellenzweiten ermitteln noch zwei zusätzliche Aufsteiger in die Landesliga - gespielt wird ab Mittwoch.
Während die sechs Meister der Bezirksliga direkt aufsteigen, ermitteln die Vizemeister in zwei Dreiergruppen zwei weitere Landesliga-Aufsteiger. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat vor der Saison bereits die Gruppen ausgelost und festgelegt, in welcher Reihenfolge gespielt wird.
Die Sportfreunde Broekhuysen stehen als einziger Klub vor dem letzten Spieltag sicher in der Aufstiegsrunde, deshalb kann der Vertreter der Gruppe 4 auch schon die Konkurrenz beobachten. Spannend ist es unter anderem bei Sportfreunde Neuwerk: Weil Tabellenführer OSV Meerbusch in der Gruppe 3 spielfrei hat, kann Neuwerk mit einem Sieg aus eigener Kraft Meister werden. Aktuell ginge es aber in die Relegation. Auch in den anderen Gruppen ist das Rennen noch offen, weshalb sich folgendes Bild ergibt:
- Tabellenzweiter Bezirksliga 2: SC Germania Reusrath
- Tabellenzweiter Bezirksliga 4: Sportfreunde Broekhuysen
- Tabellenzweiter Bezirksliga 6: Rot-Weiss Essen II
WICHTIG: Sollten zur Ermittlung der Relegations-Teilnehmer Entscheidungsspiele notwendig sein, haben die Entscheidungsspiele Priorität. Dann verschiebt sich entsprechend die gesamte Relegation nach hinten! Termine stehen unten.
Reihenfolge der Gruppenspiele
Gruppe 1:
- Spiel 1: Tabellenzweiter Bezirksliga 1 (MSV Düsseldorf) - Tabellenzweiter Bezirksliga 5 (Duisburger FV)
- Spiel 2 laut FVN: Das zweite Spiel bestreiten die unterlegenen Mannschaften des ersten Spiels und die Mannschaften, die spielfrei waren. Heimrecht haben grundsätzlich die im ersten Spiel unterlegenen Mannschaften, es sei denn, sie hatten bereits im ersten Spiel Heimrecht. Dann haben die Mannschaften Heimrecht, die spielfrei waren. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das zweite Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 3 - Tabellenzweiter Bezirksliga 1.
- Spiel 3: Das dritte Spiel bestreiten die siegreichen Mannschaften des ersten Spiels und die am ersten Spiel nicht beteiligten Mannschaften. Heimrecht haben die Mannschaften, die bis dahin noch kein Heimspiel hatten. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das dritte Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 5 - Tabellenzweiter Bezirksliga 3.
Gruppe 2:
- Spiel 1: Tabellenzweiter Bezirksliga 2 (SC Germania Reusrath) - Tabellenzweiter Bezirksliga 6 (Rot-Weiss Essen II)
- Spiel 2 laut FVN: Das zweite Spiel bestreiten die unterlegenen Mannschaften des ersten Spiels und die Mannschaften, die spielfrei waren. Heimrecht haben grundsätzlich die im ersten Spiel unterlegenen Mannschaften, es sei denn, sie hatten bereits im ersten Spiel Heimrecht. Dann haben die Mannschaften Heimrecht, die spielfrei waren. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das zweite Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 4 - Tabellenzweiter Bezirksliga 2.
- Spiel 3: Das dritte Spiel bestreiten die siegreichen Mannschaften des ersten Spiels und die am ersten Spiel nicht beteiligten Mannschaften. Heimrecht haben die Mannschaften, die bis dahin noch kein Heimspiel hatten. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das dritte Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 6 - Tabellenzweiter Bezirksliga 4.
Die Termine der Spiele
- 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
- 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
- 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr
K.o.- und Entscheidungsspiele
- Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
- Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
- Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr
Ablauf der Gruppen - mögliche Entscheidungsspiele
In diesen Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden, sprich: Es gibt drei Spiele pro Gruppe. Die beiden Gruppensieger steigen in die Landesliga auf. Sind zwei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, findet ein Entscheidungsspiel auf einem neutralen Platz statt.
Sind alle drei Mannschaften nach der Relegation punkt- und torgleich, folgen zwei K.o.-Spiele. Zunächst wird eine Paarung gelost, die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht. Es wird ein Sieger bis zur Entscheidung (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen) ermittelt. Der Verlierer scheidet aus, der Sieger hat im zweiten und letzten Spiel Heimrecht und spielt gegen die dritte Mannschaft bis zur Entscheidung (klassische Verlängerung mit Elfmeterschießen). Der Gewinner des zweiten Spiels steigt in die Landesliga auf.
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