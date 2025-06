Relegation zur Landesliga steht: Alle Teilnehmer &. Paarungen sind fix

Die Relegation zur Landesliga steht! Die sechs Bezirksliga-Vizemeister treten in zwei Dreiergruppen an und ermitteln zwei weitere Teams, die neben den Meistern aufsteigen dürfen. Der VfL Tönisberg (Gruppe 4) hat die Vizemeister am letzten Spieltag noch ergattert, Frust dürfte dagegen die SG Benrath-Hassels (Gruppe 1) schieben: Die Düsseldorfer verpassten die Meisterschaft, haben aber jetzt noch eine weitere Chance auf den Sprung in die Landesliga.