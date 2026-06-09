Relegation zur Landesliga, Staffel 4: Vier Teams starten in Runde 1

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In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 4.

Es geht um einen Platz in der Landesliga, Staffel 4. Es gibt zwei Runden mit insgesamt 3 Spielen.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen SV Oberzell SV Oberzell 15:30 PUSH

Die SG Öpfingen kämpfte bis zum letzten Spieltag in der Bezirksliga Donau/Iller um die Meisterschaft, jedoch verlor die SG das letzte Spiel gegen den FV Asch-Sonderbuch mit 1:4 und Meister Türkgücü Ulm gewann gleichzeitig sein Spiel. In der Tabelle bedeutete das 61 Punkte und ein Torverhältnis von 86:40. Der SV Oberzell sicherte sich deutlich mit 14 Punkten Vorsprung auf den dritten Platz die Relegation mit 65 Punkten und 61:36 Toren, die Meisterschaft war schon am 32. Spieltag entschieden. In den letzten vier Spielen gab es für den SVO 8 Punkte (2 Siege und 2 Unentschieden).

Das Spiel findet auf dem Sportgelände in Rottenacker statt.

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Finale Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Landesliga, Staffel 4, spielen. Die Verlierer spielt in der neuen Runde in der Bezirksliga.

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Die SGM Ummendorf/Fischbach geht als Zweiter der Bezirksliga Oberschwaben in die Relegation und trifft auf den SC Staig, der den direkten Klassenerhalt in der Landesliga Staffel 4 trotz zweier klarer Siege gegen den FC Srjbija Ulm und den FV Biberach zum Schluss knapp verpasste. In der Endbrechung fehlten Staig mit insgesamt 46 Punkten nur zwei Zähler zum direkten Klassenerhalt. Die SGM Ummendorf beendete die Runde mit 74 Punkten und 89:36 Toren, musste nach zuletzt vier ungeschlagen Spielen in der Liga aber die Niederlage im Bezirkspokalfinale verarbeiten. Den Relegationsplatz konnte sich die SGM schon frühzeitig sichern.Die Partie findet im Donaustadion in Riedlingen statt.----