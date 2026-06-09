 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation zur Landesliga, Staffel 4: Erste Spiele am 13. Juni

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von Matthias Kloos · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

BZL Oberschwaben
Bezirksliga Bodensee
BZL Donau/Iller
LL Würt. St. 4
Rel. LL Württ. St. 4

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 4.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Relegation zur Landesliga, Staffel 4

Es geht um einen Platz in der Landesliga, Staffel 4. Es gibt zwei Runden mit insgesamt 3 Spielen.

1. Runde

Es spielt der Vertreter aus der Bezirksliga Oberschwaben gegen den Releganten aus der Landesliga, Staffel 4. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr. Außerdem trifft der Vertreter der Bezirksliga Donau/Iller auf den Vertreter der Bezirksliga Bodensee. Dieses Spiel ist ebenfalls am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SC Staig
SC StaigSC Staig
15:30live
Spielort Riedlingen

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
15:30
Spielort Rottenacker


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Finale

Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Landesliga, Staffel 4, spielen. Die Verlierer spielt in der neuen Runde in der Bezirksliga.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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