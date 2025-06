Relegation zur Landesliga, Staffel 3: Spvgg Freudenstadt jubelt

In der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 3.

Relegation zur Landesliga, Staffel 3

Es geht um einen Platz in der Landesliga Württemberg, Staffel 3. Ingesamt gibt es zwei Runden. Folgende Spiele stehen am Samstag, 14.06.2025, in der ersten Runde an:





Sa., 14.06.2025, 15:30 Uhr Spvgg Freudenstadt Freudenst. TSV Genkingen Genkingen 4 1 Die Spvgg Freudenstadt hat sich mit einer starken Leistung gegen den TSV Genkingen durchgesetzt und steht im finalen Relegationsspiel. Vor 653 Zuschauern bei der SG Dettlingen-Bittelbronn brachte Ümit-Kaan Celikkol die Spvgg in der 39. Minute in Führung und legte direkt nach Wiederbeginn in der 47. Minute das 2:0 nach. Dogukan Süzgec erhöhte in der 52. Minute auf 3:0. Zwar konnte Kevin Grauer in der 54. Minute verkürzen, doch Nico Göcks setzte in der Nachspielzeit mit dem 4:1 den Schlusspunkt. --- Sa., 14.06.2025, 15:30 Uhr SGM Deißlingen / Lauffen SGM Dei/Lauf TSV Frommern Frommern 0 2 Abpfiff Der TSV Frommern sicherte sich vor 200 Zuschauern in Frittlingen durch einen 2:0-Sieg bei der SGM Deißlingen/Lauffen das Ticket für das Relegationsfinale. Matchwinner war Anes Kljajic, der mit seinen Treffern in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) und in der 71. Minute den Unterschied machte.



---

Finale:

Vor 848 Zuschauern in Bösingen hat die Spvgg Freudenstadt das Relegationsfinale gegen den TSV Frommern mit 3:2 für sich entschieden und steigt damit in die Landesliga, Staffel 3, auf. Frommern ging in der 29. Minute durch Tim Staiger mit 1:0 in Führung. Doch Freudenstadt reagierte prompt: Patrick Ostojic glich in der 42. Minute zum 1:1 aus. Der TSV ließ sich davon nicht beirren und schlug unmittelbar vor der Pause zurück – Anes Kljajic stellte auf 2:1 (45.).

In der zweiten Hälfte nahm die Spvgg Freudenstadt zunehmend das Heft in die Hand. Fabian Armbruster glich in der 67. Minute zum 2:2 aus und leitete damit die Wende ein. Der entscheidende Treffer gelang schließlich Matthias Weimer, der in der 81. Minute nach einer starken Offensivaktion zum 3:2 traf. Trotz kämpferischem Einsatz musste sich Frommern geschlagen geben. Freudenstadt feiert dagegen den Aufstieg in die Landesliga nach einem Spiel, das sowohl an Spannung als auch an Emotionen kaum zu überbieten war.

