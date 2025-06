Relegation zur Landesliga, Staffel 3: Freudenstadt und Frommern stark

Die Spvgg Freudenstadt hat sich mit einer starken Leistung gegen den TSV Genkingen durchgesetzt und steht im finalen Relegationsspiel. Vor 653 Zuschauern bei der SG Dettlingen-Bittelbronn brachte Ümit-Kaan Celikkol die Spvgg in der 39. Minute in Führung und legte direkt nach Wiederbeginn in der 47. Minute das 2:0 nach. Dogukan Süzgec erhöhte in der 52. Minute auf 3:0. Zwar konnte Kevin Grauer in der 54. Minute verkürzen, doch Nico Göcks setzte in der Nachspielzeit mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

