Relegation zur Landesliga, Staffel 2: Holzgerlingen, Eislingen siegen

In der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 2.

Relegation zur Landesliga, Staffel 2

Es geht um einen Platz in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Ingesamt gibt es zwei Runden. Folgende Spiele stehen in der 1. Runde an:





Der 1. FC Eislingen hat sich vor 750 Zuschauern in Geislingen eindrucksvoll für das finale Relegationsspiel qualifiziert. Marcel Hodzic eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen, Salih Egrlic (18.) und Michael Renner (45.+1) sorgten für eine 3:0-Pausenführung. Dominik Bertsch verkürzte nach einer Stunde auf 3:1, doch Eislingen ließ sich nicht beirren. Marcel Hodzic traf erneut in der 79. Minute zum 4:1, ehe Dennis Wolf (88.) und Robin Pauen (90.+2) den Schlusspunkt unter eine torreiche Partie setzten. ---

Spannend machte es die SpVgg Holzgerlingen in Ehningen im Duell mit dem SV Neresheim. Nach Treffern von Marco Quaranta (22.) und Flavio Herzberger (36.) ging es ausgeglichen in die Schlussphase der regulären Spielzeit. Ismael Kone (45.+1) hatte zwischenzeitlich sogar die Führung für Neresheim besorgt, ehe Sefa Yilmaz (75.) zum 2:2 ausglich. In der Verlängerung war es dann Steffen Wagner, der in der 120. Minute zur umjubelten Führung traf, ehe Yannick Hamann (120.+3) endgültig den Einzug ins Relegationsfinale perfekt machte.



Finale:

