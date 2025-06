Relegation zur Landesliga, Staffel 1: SV Kaisersbach bleibt drin

In der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 1.

__________________

Relegation zur Landesliga, Staffel 1

Es geht um einen Platz in der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Ingesamt gibt es zwei Runden. Folgende Spiele stehen in der 1. Runde an:





Der TV Aldingen behielt vor 400 Zuschauern in Neuenstein gegen den TSV Pfedelbach die Oberhand. In einer chancenarmen, aber spannenden Partie war es Brahim Santino Renz, der in der 85. Minute das Tor des Tages markierte. Zuvor hatte Hannes Fischle in der 79. Minute die Rote Karte gesehen und Pfedelbach dezimiert. Aldingen steht mit diesem knappen Erfolg im finalen Relegationsspiel.



---

Finale:

Der SV Kaisersbach hat sich mit einer starken Leistung im Relegationsfinale gegen den TV Aldingen durchgesetzt und den Klassenerhalt in der Landesliga, Staffel 1, perfekt gemacht. In Weinstadt gewann Kaisersbach mit 4:2 und bleibt damit ein weiteres Jahr in der Landesliga.

Früh stellte Tim Schneidereit die Weichen auf Sieg: Schon in der 5. Minute brachte er den SV Kaisersbach in Führung. Doch Aldingen antwortete prompt – Dominik Hoffmann verwandelte in der 12. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Kaisersbach ließ sich davon nicht beirren und legte erneut durch Tim Schneidereit nach – mit seinem zweiten Treffer in der 35. Minute stellte er die Führung wieder her.

Nach der Pause baute Jonas Knorth in der 65. Minute die Führung aus, ehe Selim Yücel mit dem 4:1 in der 72. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Dominik Hoffmann konnte für den TV Aldingen mit seinem zweiten verwandelten Strafstoß in der 78. Minute noch einmal verkürzen, doch mehr ließ Kaisersbach nicht zu. Kaisersbachs Selim Yücel erhöhte in der Nachspielzeit auf 5:2.

__________________________________________________________________________________________________ Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login