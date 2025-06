Relegation zur Landesliga, Staffel 1: Die Entscheidung steht an

In der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 1.

Relegation zur Landesliga, Staffel 1

Es geht um einen Platz in der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Ingesamt gibt es zwei Runden. Folgende Spiele stehen in der 1. Runde an:





Der TV Aldingen behielt vor 400 Zuschauern in Neuenstein gegen den TSV Pfedelbach die Oberhand. In einer chancenarmen, aber spannenden Partie war es Brahim Santino Renz, der in der 85. Minute das Tor des Tages markierte. Zuvor hatte Hannes Fischle in der 79. Minute die Rote Karte gesehen und Pfedelbach dezimiert. Aldingen steht mit diesem knappen Erfolg im finalen Relegationsspiel.



---

Finale:

So., 22.06.2025, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach TV Aldingen TV Aldingen 15:00 live PUSH

bei der SG Weinstadt

