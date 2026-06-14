 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation zur Landesliga live: Vier Teams, die siegen müssen

Relegation zur Landesliga Niederrhein: Der OSV Meerbusch und die Sportfreunde Broekhuysen hatten zunächst spielfrei und freuen sich am Sonntag über ihren Heimvorteil.

von André Nückel · Heute, 07:50 Uhr · 0 Leser
Der MSV Düsseldorf braucht in Meerbusch einen Sieg.
Der MSV Düsseldorf braucht in Meerbusch einen Sieg. – Foto: Burak Annac

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Die Relegation zur Landesliga läuft: Am zweiten Spieltag greifen der OSV Meerbusch und die Sportfreunde Broekhuysen erstmals ein und wollen direkt ihren Heimvorteil nutzen.

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Relegation zur Landesliga - Spieltag 1 mit Heimspielen des MSV Düsseldorf und SC Germania Reusrath

Gruppe 1

  • Gruppe 1: MSV Düsseldorf (Gruppe 1), OSV Meerbusch (Gruppe 3), Duisburger FV (Gruppe 5)

>>> Liveticker / FuPa.tv / Livestream OSV Meerbusch - MSV Düsseldorf

>>> Zur Relegation um den Landesliga-Aufstieg

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Gruppe 2

  • Gruppe 2: SC Germania Reusrath (Gruppe 2), Sportfreunde Broekhuysen (Gruppe 4), Rot-Weiss Essen II (Gruppe 6)

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
0
3
+Video

Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
19:30live

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
15:00live

>>> Liveticker / FuPa.tv / Livestream SF Broekhuysen - Germania Reusrath

>>> Zur Relegation um den Landesliga-Aufstieg

Reihenfolge der Spiele 2 und 3:

  • Spiel 2 laut FVN: Das zweite Spiel bestreiten die unterlegenen Mannschaften des ersten Spiels und die Mannschaften, die spielfrei waren. Heimrecht haben grundsätzlich die im ersten Spiel unterlegenen Mannschaften, es sei denn, sie hatten bereits im ersten Spiel Heimrecht. Dann haben die Mannschaften Heimrecht, die spielfrei waren. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das zweite Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 3 - Tabellenzweiter Bezirksliga 1.
  • Spiel 3: Das dritte Spiel bestreiten die siegreichen Mannschaften des ersten Spiels und die am ersten Spiel nicht beteiligten Mannschaften. Heimrecht haben die Mannschaften, die bis dahin noch kein Heimspiel hatten. Bei unentschiedenem Ausgang eines ersten Spiels lautet die Spielpaarung für das dritte Spiel Tabellenzweiter Bezirksliga 5 - Tabellenzweiter Bezirksliga 3.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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