Relegation zur Landesliga live: So läuft Spieltag 1

Der Duisburger FV tritt zuerst beim MSV Düsseldorf an. – Foto: Burak Annac

Am Mittwoch, 10. Juni 2026, beginnt am Niederrhein die Relegation. Unter anderem kämpfen die sechs Vizemeister der Bezirksliga in zwei Dreier-Gruppen um zwei weitere Aufstiegsplätze zur Landesliga. Den Auftakt machen der MSV Düsseldorf, der Duisburger FV, der SC Germania Reusrath und Rot-Weiss Essen II.

____

FuPa präsentiert euch auch 2026 die Relegation am Niederrhein so intensiv und ausführlich wie kein anderes Portal: Berichte, Liveticker, Videos, Bilder und Daten. Die Community und die Redaktion berichten von fast allen Plätzen live - klickt euch rein!

>>> Die Relegation am Niederrhein 2026 in der großen Übersicht

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf YouTube

>>> FuPa Live 1 auf YouTube

>>> FuPa Live 2 auf YouTube

____