Relegation zur Landesliga: Hitze, Krimis und vier jubelnde Sieger Die Relegationsrunden zu den vier württembergischen Landesligen sind abgeschlossen. von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Fotos: Jens Körner, Peter Harich, Pressefoto-Bildredaktion Eibner, Alexander Sättele

Bei den gestrigen Finalspielen um einen Platz in den vier württembergischen Landesligen ging es wieder spannend zu. FuPa wirft einen Blick zurück.

Landesliga Württemberg, Staffel 1 Gestern, 15:00 Uhr FSV Schwaigern Schwaigern SV Allmersbach Allmersbach 1 2 Im Duell des FSV Schwaigern (Bezirksliga Franken) und SV Allmersbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall) jubelte am Ende der ehemalige Landesligist aus dem Backnanger Raum. Nach einer Pausenführung sorgte Julius Böse für den finalen Treffer zum 2:1-Endstand. Damit geht es für Allmersbach nach dem Abstieg 2023 zurück in die Landesliga. ---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

Ein wahres Relegationsdrama wurde den Zuschauern des Duell TV Echterdingen (Landesliga-Teilnehmer) und SV Ebersbach/Fils (Bezirksliga Neckar/FIls) geboten. Erst in der sechsten Minute der Nachspiel gelang Echterdingen der Ausgleich zum 2:2, der den TVE in die Verlängerung rettete. Dort trafen beide Teams erneut, sodass am Ende das Elfmeterschießen über den letzten Landesliga-Platz entschied. Hier hatte Echterdingen das glücklichere Händchen und hält damit die Liga. --- Landesliga Württemberg, Staffel 3

Ebenfalls sehr knapp ging es zwischen den Sportfreunden Gechingen (Bezirksliga Nordschwarzwald) und dem TSV Straßberg (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern) zu. Eine frühe Gechinger Führung drehte Straßberg mit einem Doppelschlag. Doch zur Pause stand es Remis. Nach dem Seitenwechsel jubelte Gechingen erneut und brachte die knappe Führung über die Zeit. Damit steigen die Sportfreunde in die Landesliga auf. --- Landesliga Württemberg, Staffel 4