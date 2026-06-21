Relegation zur Landesliga 3: Gechingen steigt auf, Straßberg verliert

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 3.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Landesliga, Staffel 3. Es gibt zwei Runden mit insgesamt 3 Spielen.
Es spielt der Vertreter aus der Bezirksliga Nordschwarzwald gegen den Releganten aus der Landesliga, Staffel 3. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr. Außerdem trifft der Vertreter der Bezirksliga Alb auf den Vertreter der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Dieses Spiel ist am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.
Im Aufeinandertreffen des Nordschwarzwald-Vizemeister und Landesliga-Teilnehmer blieb es nach 120 Minuten ohne Sieger. Beide Teams glichen sich über weite Strecken des Spiels aus und so sahen die Zuschauer in Stammheim auch in der Verlängerung keinen Treffer. Erst im Elfmeterschießen gab es die Entscheidung für das Weiterkommen der SF Gechingen.
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Beim Duell der Vizemeister der Bezirksliga Alb und Schwarzwald/Zollern setzt sich am Ende der TSV Straßberg durch. Bereits nach vier Minuten sorgte Jan Ferdinand für die frühe Führung. Leon Mathauer legte nach 19 Minuten den Treffer zum 2:0 für Straßberg nach. Hirschau stemmte sich gegen das drohende Aus, doch musste sich mit der Niederlage in der 1. Runde zufrieden geben. Straßberg zieht damit in die finale Runde ein.
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Finale
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Das Spiel findet im Fußballbezirk des Releganten der Landesliga, Staffel 3, oder des Vertreters der Bezirksliga Nordschwarzwald statt - je nachdem welche Mannschaft in der 1. Runde gewonnen hat. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Landesliga, Staffel 3, spielen. Die Verlierer spielt in der neuen Runde in der Bezirksliga.
Es war bis zum Schluss spannend, doch am Ende jubeln die SF Gechingen und steigen in die Landesliga auf. Bereits nach neun Minuten sorgte Edison Behramaj für die Gechinger Führung. Doch dann drehte Straßberg den Spieß um und bejubelte zwei Tore von Patrick Rummel (14.) und Simon Henes (18.). Ruben Joao Baptista (33.) gelang der 2:2-Pausenstand. Nach einer knappen Stunde sorgte Baptista (59.) für die erneute Führung des Nordschwarzwald-Vertreters, der am Ende den Landesliga-Aufstieg bedeutete.
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