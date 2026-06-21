 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Relegation zur Landesliga 3: Gechingen steigt auf, Straßberg verliert

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von Timo Babic · Heute, 17:18 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Alb
LL Württemberg St. 3 25/26
BZL Nordschwarzwald
BL Schwarzwald/Zoll.
Rel. LL Württ. St. 3

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 3.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Relegation zur Landesliga, Staffel 3

Es geht um einen Platz in der Landesliga, Staffel 3. Es gibt zwei Runden mit insgesamt 3 Spielen.

1. Runde

Es spielt der Vertreter aus der Bezirksliga Nordschwarzwald gegen den Releganten aus der Landesliga, Staffel 3. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr. Außerdem trifft der Vertreter der Bezirksliga Alb auf den Vertreter der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern. Dieses Spiel ist am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
4
n.E.
2
Abpfiff

Im Aufeinandertreffen des Nordschwarzwald-Vizemeister und Landesliga-Teilnehmer blieb es nach 120 Minuten ohne Sieger. Beide Teams glichen sich über weite Strecken des Spiels aus und so sahen die Zuschauer in Stammheim auch in der Verlängerung keinen Treffer. Erst im Elfmeterschießen gab es die Entscheidung für das Weiterkommen der SF Gechingen.

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Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
TSV Hirschau
TSV HirschauTSV Hirschau
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
0
2

Beim Duell der Vizemeister der Bezirksliga Alb und Schwarzwald/Zollern setzt sich am Ende der TSV Straßberg durch. Bereits nach vier Minuten sorgte Jan Ferdinand für die frühe Führung. Leon Mathauer legte nach 19 Minuten den Treffer zum 2:0 für Straßberg nach. Hirschau stemmte sich gegen das drohende Aus, doch musste sich mit der Niederlage in der 1. Runde zufrieden geben. Straßberg zieht damit in die finale Runde ein.

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Finale

Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Das Spiel findet im Fußballbezirk des Releganten der Landesliga, Staffel 3, oder des Vertreters der Bezirksliga Nordschwarzwald statt - je nachdem welche Mannschaft in der 1. Runde gewonnen hat. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Landesliga, Staffel 3, spielen. Die Verlierer spielt in der neuen Runde in der Bezirksliga.

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
3
2

Es war bis zum Schluss spannend, doch am Ende jubeln die SF Gechingen und steigen in die Landesliga auf. Bereits nach neun Minuten sorgte Edison Behramaj für die Gechinger Führung. Doch dann drehte Straßberg den Spieß um und bejubelte zwei Tore von Patrick Rummel (14.) und Simon Henes (18.). Ruben Joao Baptista (33.) gelang der 2:2-Pausenstand. Nach einer knappen Stunde sorgte Baptista (59.) für die erneute Führung des Nordschwarzwald-Vertreters, der am Ende den Landesliga-Aufstieg bedeutete.

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