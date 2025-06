Relegation zur Kreisoberliga: Buchenaus Gegner im Duell

Marburg-Biedenkopf. Der zweite Spieltag der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga Nord steht an diesem Mittwoch an. Um 18.30 Uhr erwartet die SG Nordkreis, ihres Zeichens Vizemeister hinter dem VfL Weidenhausen in der Kreisliga A Biedenkopf, den TSV Erksdorf in Wollmar.