Relegation zur Kreisliga: TSV Otterfing siegt in Burggen

Überlegene Gegner: Während sich Burggen an Zweikämpfen aufrieb, setzte sich der TSV Otterfing (rot) im Relegationsspiel am Dienstag deutlich durch. – Foto: Roland Halmel

Der TSV Otterfing hat im Hinspiel der Relegation zur Kreisliga beim TSV Burggen/Bernbeuren mit 3:0 gewonnen. Beim Rückspiel am Freitag reicht den Otterfingern nun sogar eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied zum Aufstieg.

Die Otterfinger ließen sich beim Hinspiel weder von der fast eineinhalbstündigen Anreise nach Burggen im Kreis Weilheim-Schongau noch von einem verspäteten Anpfiff aus dem Konzept bringen. Eigentlich hätte die Partie um 19 Uhr beginnen sollen, doch heftige Gewitter und starker Regen sorgten dafür, dass der Ball erst mit einer halben Stunde Verspätung rollte.

Eine nahezu perfekte Ausgangslage hat sich der TSV Otterfing am Dienstagabend in der Relegation von der Kreisklasse zur Kreisliga erspielt. Die TSV-Kicker setzten sich im Hinspiel beim Kreisligisten TSV Burggen /Bernbeuren deutlich mit 0:3 durch und können beim Rückspiel am Freitag den Aufstieg in die Kreisliga nach dem vergeblichen Anlauf im Vorjahr – als man denkbar unglücklich nach Elfmeterschießen an der DJK Waldram gescheitert war – dieses Mal endlich perfekt machen.

Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß und gingen bereits nach fünf Minuten in Führung. Andreas Eder verwandelte einen an Antonio Mann verursachten Foulelfmeter für die Otterfinger sicher im Kreuzeck. Ansonsten waren Möglichkeiten im ersten Durchgang auf beiden Seiten rar gesät.

„Burggen hatte eigentlich das ganze Spiel über ein bisschen mehr Ballbesitz, aber nach vorne hatten sie nicht viele Ideen, und wir sind richtig gut gestanden“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Während die Hausherren zumeist lange Bälle spielten und sich in Zweikämpfen aufrieben, lauerten die Otterfinger auf Umschaltsituationen.

TSV Otterfing hätte noch höher gewinnen können

Diese ergaben sich fast zwangsläufig im zweiten Durchgang. Eine gute Stunde war gespielt, als Yannick Müller sich auf der rechten Außenbahn gut durchsetzte, ins Zentrum zog und den Keeper der Heimischen mit einem Lupfer zum 2:0 aus dem Spiel nahm. Keine zehn Minuten später legten die Otterfinger das 3:0 nach. Diesmal entsprang der Treffer einer Standardsituation: Simon Eder trat einen Eckball scharf in die Box und der aufgerückte Aron Mättig köpfte ein.

Sogar der vierte Treffer wäre noch möglich gewesen, als Florian Bacher Thomas Meier freispielte, dieser jedoch aus kurzer Distanz am Keeper scheiterte. Otterfings Torhüter Florian Stutz wurde hingegen in 90 Minuten nur einmal gefordert. Ansonsten blieb der Tabellenzwölfte der Kreisliga 1 weitgehend ungefährlich.

So blieb es bis zum Schlusspfiff beim 3:0 für die Otterfinger, die sich damit am Freitag sogar eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied erlauben dürften und trotzdem endlich in die Kreisliga aufsteigen würden.

„Es war ein sehr erwachsener Auftritt der gesamten Mannschaft. Der Auswärtssieg geht in der Höhe in Ordnung und hätte sogar noch ein Tor höher ausfallen können“, resümiert Urban. „Wir sind auf jeden Fall hochzufrieden. Jetzt heißt es Beine hochlegen und dann werden wir am Freitag noch einmal Vollgas geben.“