Relegation zur Kreisliga: Emmeln und Werpeloh kämpfen um das Finaltick

Am Donnerstag wird in Emmeln das erste Ticket für das Finale der Relegation zur Kreisliga vergeben. Die SV Eintracht Emmeln und die DJK SV Werpeloh treffen im Halbfinale aufeinander. Der Sieger darf bereits drei Tage später vor heimischer Kulisse um den Aufstieg spielen.

Die Ausgangslage verspricht Spannung: Mit der SV Eintracht Emmeln und der DJK SV Werpeloh stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die ihre jeweiligen Spielklassen als Tabellenzweite abgeschlossen haben. Während Werpeloh in der 1. Kreisklasse Emsland Nord aus 26 Spielen 43 Punkte sammelte, brachte es Emmeln in der 1. Kreisklasse Emsland Mitte auf 51 Zähler aus ebenfalls 26 Partien.

Austragungsort des Halbfinals ist Emmeln. Ausschlaggebend dafür ist die Fairnesstabelle, die dem Team das Heimrecht zuspricht. Damit hat die Eintracht die Chance, vor eigenem Publikum den entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg zu machen.

Lünne wartet bereits auf den Finalgegner

Der Sieger der Begegnung erhält jedoch kaum Zeit zum Durchatmen. Bereits am Sonntag steht das Finale an – und auch dieses würde auf dem Platz des Halbfinalsiegers ausgetragen.

Dort wartet mit Blau-Weiß Lünne bereits der Finalgegner. Die Mannschaft von Thomas Rodenbücher hat sich aufgrund der Fairnesstabelle direkt für das Endspiel qualifiziert. Sportlich unterstrich Lünne seine Ambitionen in der abgelaufenen Saison eindrucksvoll: Als Tabellenzweiter der 1. Kreisklasse Süd sammelte das Team starke 64 Punkte aus 26 Partien.

Damit geht Blau-Weiß Lünne mit der besten Punktausbeute aller drei beteiligten Mannschaften in die Relegation. Zunächst richtet sich der Blick jedoch auf das Halbfinale in Emmeln, in dem sich entscheiden wird, wer die Chance erhält, am Sonntag um den Aufstieg in die Kreisliga zu spielen.