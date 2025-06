Relegation zur Kreisliga A2 Franken // FV Wüstenrot vs. SGM Widdern

MITTWOCH 11.06.25 // 18:30 // STEIN AM KOCHER

FV Wüstenrot vs. SGM Widdern/Olnhausen

Wir müssen im Kampf um den Klassenerhalt in die Relegation.

Das erste Relegationsduell findet am kommenden Mittwoch, um 18:30 Uhr in Stein am Kocher statt.

Unser FVW trifft auf den Tabellenzweiten der Kreisliga B5.

Die SGM Widdern/Olnhausen.

Nun zählt es. Alles oder nichts! Do or Die!

Verlieren verboten!

Kommt alle in blau nach Stein! Peitscht unsere Mannschaft zum Sieg und somit einen Schritt näher zum Klassenerhalt.

Unsere Mannschaft hat in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt, welch eine Moral in ihr steckt!

Nun gilt es, diese Moral noch zweimal auf den Rasen zu bringen und dieses erste Relegationsduell für sich zu entscheiden!

Gehen wir es an!

Gemeinsam für unseren FVW!

#jetzterstrecht

Wir für Euch & Ihr für uns!

Nur der FVW!!!!

#gemeinsamzumklassenerhalt

#diemachtausdemwald

#alleinblau

#WirBleibenDrin