Relegation zur KL München: Oberföhring und Moosach gewinnen Hinspiele

Der FC Rot-Weiss Oberföhring gewann das Relegationshinspiel gegen den SV Gartenstadt Trudering mit 3:2. Ludwig Solleder brachte den Kreisligisten in der 42. Minute vom Punkt in Front, zu Beginn des zweiten Durchgangs glich Belmin Pilipovic aus (51.). Nur vier Minuten nach dem Ausgleich brachte Solleder Oberföhring erneut auf die Siegerstraße. Denis Knežević konnte in der 89. Minute zwar ein zweites Mal für Trudering ausgleichen, der dritte Treffer von Solleder in der Nachspielzeit sorgte aber für den Sieg des FC Rot-Weiss Oberföhring. Das Rückspiel in Oberföhring steigt am Samstag um 15 Uhr.

Der TSV Moosach-Hartmannshofen bezwang den SV Niederroth im Relegationshinspiel mit 5:3. Die Gastgeber gingen nach den Treffern von Tim Knöferl und Dominic Reisner mit 2:0 in Führung (3. und 29.). Im Anschluss eröfffnete Emrick Wagner mit seinem Tor das Comeback der Gäste (33.). Lukas Höpfl glich in der zweiten Hälfte aus (54.), Manuel Daumoser und Niels Schneider stellten das Spiel in der Folge komplett auf den Kopf (61. und 65.). Dominik Leisch machte das Spiel in der 87. Minute zwar wieder spannend, nur eine Zeigerumdrehung später stellte Emrick Wagner den alten Abstand wieder her. Das Rückspiel findet am Sonntag um 15 Uhr statt.

SV Niederroth – TSV Moosach-Hartmannshofen 3:5

SV Niederroth: Andreas Koll, Felix Lerchl, Maximilian Linder (42. Vinzent Osterauer), Alexander Behrens, Anto Bilkic (75. Lukas Lerchl), Maximilian Obert, Dominik Leisch, Tim Knöferl (86. Luka Biljesko), Akin Raim (86. Tome Kasalo), Dominic Reisner (77. Valentin Weigand), Mateo Velic - Co-Trainer: Daniel Reisner

TSV Moosach-Hartmannshofen: Christoph Hofmayr, Sebastian Zobel, Tobias Zobel, Lukas Höpfl (89. Gabriel Lehrke), Eric von Zastrow (73. Konstantin Witte), Fabian Meyer, Jonas Seifert (67. Nicolas Schwarz), Emrick Wagner, Niels Schneider (74. Niko Mühlbauer), Leonhard Memmler, Maximilian Keim (25. Manuel Daumoser) - Trainer: Florian Hanemann

Schiedsrichter: Christoph Nuernbergk (München)

Tore: 1:0 Tim Knöferl (3.), 2:0 Dominic Reisner (29.), 2:1 Emrick Wagner (33.), 2:2 Lukas Höpfl (54.), 2:3 Manuel Daumoser (61.), 2:4 Niels Schneider (65.), 3:4 Dominik Leisch (87.), 3:5 Emrick Wagner (88.)