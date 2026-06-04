 2026-06-03T09:07:03.210Z

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Relegation zur KL Inn/Salzach: TSV Neuötting hält Klasse

Relegation zur Kreisliga

von Paul Ruser · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser
Wollen aufsteigen: Die Spieler des SV Kirchanschöring II.
Wollen aufsteigen: Die Spieler des SV Kirchanschöring II. – Foto: mb.presse / Butzhammer

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Wer spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga? Der Kreisklassist SV Kirchanschöring II fordert den Kreisligisten TSV Neuötting heraus. Der LIVE-Ticker:

Heute, 14:30 Uhr
TSV Neuötting
TSV NeuöttingTSV Neuött.
SV Kirchanschöring
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